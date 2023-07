Dispositivi Alexa (Echo Dot e Show) già in sconto fino al 68%

Sebbene il Prime Day 2023 si svolgerà l'11 e il 12 luglio, Amazon offre ai clienti Prime (è possibile iscriversi seguendo questo link) diverse promozioni anticipate, come nel caso presente. Ad esempio, numerosi dispositivi appartenenti alla famiglia Alexa sono inclusi nelle offerte speciali del Prime Day. Se siete abbonati a Prime, avrete l'opportunità di risparmiare fino al 68% su una gamma di prodotti, che varia dal semplice Echo Dot al più sofisticato Echo Show, dotato di display. Quindi, potete scegliere il modello che meglio soddisfa le vostre esigenze.

Tra le offerte di maggior rilievo, è importante citare Echo Dot di quinta generazione, che potete avere a soli 21,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 42,98€. Questo dispositivo è un passo avanti in termini di design rispetto ai suoi predecessori, mantenendo la forma sferica tipica ma migliorando notevolmente l'estetica. Con Echo Dot, potrete chiedere ad Alexa di riprodurre la vostra musica, audiolibri e podcast preferiti da un'ampia varietà di servizi di streaming musicali.

Parlando di musica, i miglioramenti non si limitano all'estetica: anche la qualità audio è stata notevolmente potenziata. L'ultima iterazione di Echo Dot fornisce un suono coinvolgente e ricco, con bassi profondi e un'alta nitidezza vocale. Il display più grande vi consente inoltre di visualizzare non solo l'ora, ma anche informazioni utili come il meteo o il titolo e l'artista della canzone che state ascoltando.

Non possiamo tralasciare di menzionare Echo Show 8, offerto a soli 84,99€ invece di 129,99€. Questo dispositivo, a differenza di Echo Dot, presenta uno schermo touch da 8 pollici con risoluzione HD. Così, potete facilmente controllare ogni dispositivo della vostra casa, oltre a monitorare le telecamere di sicurezza o i videocitofoni, con un semplice tocco.

Echo Show 8 è parte integrante della famiglia Amazon Alexa, il che implica la sua piena compatibilità con la maggior parte dei prodotti IoT disponibili sul mercato. Infine, non dimentichiamo la sua eccellente fotocamera da 13 MP, che vi consente di effettuare videochiamate di alta qualità, supportate da un audio chiaro e nitido.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Prime Day: i migliori sconti sui dispositivi Alexa