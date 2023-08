Days Gone 2 non uscirà mai e «giochi molto peggiori hanno dei sequel»

Days Gone non è stato dimenticato, tanto che i fan sperano in un sequel che a quanto pare non si farà mai.

Il gioco originale (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) è stato accolto moderatamente critica e pubblico.

I risultati "tiepidi" non sono bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Sony ha quindi cancellato i piani per un Days Gone 2 a causa della scarsa accoglienza commerciale del titolo, al netto delle petizioni, sebbene gli appassionati pensano che un sequel avrebbe potuto essere tanta roba.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, in molti sono convinti che un Days Gone 2 avrebbe tanto potenziale, ora come ora sprecato.

«È un gioco mediocre, ma merita comunque un sequel», ha scritto un utente Reddit. «Aveva un sacco di buoni elementi e probabilmente è il miglior gioco di zombie da qualche anno a questa parte. Lo sto rigiocando proprio ora».

L'utente typical_gamer1 ha tentato di spiegare i propri sentimenti: «Dato che queste creature sono ancora una minaccia e che quel tizio si è rivelato essere uno di loro come importante colpo di scena finale, sì, c'è abbastanza materiale su cui lavorare per creare un sequel».

Un altro fatto innegabile, condiviso da un altro fan, è che «giochi molto peggiori hanno dei sequel». Non faremo nomi e cognomi, ma ogni lettore può tirare fuori dal sacco un gioco che avrebbe dovuto essere dimenticato dopo il lancio, eppure ha avuto un secondo capitolo.

Tuttavia, è inutile piangere sul latte versato, specie per il fatto che il primo Days Gone ha in ogni caso vissuto un nuovo momento d'oro.

Ma non solo: al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio, visto che si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted.

Questo, senza dimenticare che sarebbe in produzione un film dedicato a Days Gone, tanto che i fan hanno scelto l’attore principale per Deacon.