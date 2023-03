La petizione per Days Gone 2 continua a raccogliere le firme dei fan disperati

Sony ha ufficialmente staccato la spina a Days Gone 2, ma nonostante ciò i fan dell’esclusiva PlayStation hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di arrendersi.

Il lancio di Days Gone (lo trovate a prezzo niente male su Amazon) è stato accolto moderatamente da critica e pubbluco, ma con il passare del tempo l’open world era riuscito a trovare una sua community affezionata.

Nonostante ciò, i risultati non sono bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Una notizia che ha devastato i fan,i quali hanno dunque lanciato una petizione per convincere Sony a ripensarci: seppur, prevedibilmente, non sia ancora arrivata alcuna risposta ufficiale, questa petizione sta diventando sempre più popolare.

Come riportato anche da Gaming Bible, a due anni di distanza, continuano ad arrivare nuove firme di ora in ora per quanto riguarda la petizione per il sequel di Days Gone.

Al momento in cui scriviamo, la petizione ha raccolto l’incredibile cifra di 198 mila firme circa, avvicinandosi così all’obiettivo di 200mila firme (un po’ pochino per smuovere le acque, a dire il vero).

La petizione è stata creata da un fan decisamente sfegatato, tale Kanhair Raval, il quale ha scritto: «Ci sono milioni di persone che vogliono che PlayStation approvi Days Gone 2. E voglio che tutti i fan firmino questa petizione. Non possono semplicemente staccare la spina a un gioco così straordinario che si è concluso con un cliffhanger».

Un altro fan ha poi aggiunto: «Un ottimo gioco. Per favore, fate un sequel», mentre un altro ancora ha detto: «Days Gone è un capolavoro».

Un terzo giocatore ha invece scritto: «Gioco brillante. Voglio davvero continuare dopo il cliffhanger, ho giocato il primo un paio di volte».

In realtà, al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio da quando è stato detto stop alla serie di Days Gone. Si vocifera che lo studio sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted, il che sarebbe comunque un’ottima notizia.

Se Sony non avrebbe quindi voglia di supportare ufficialmente Days Gone 2, pare tuttavia che sia già in produzione un film per il primo (e unico) capitolo e che sia già stato scelto l’attore principale per Deacon.