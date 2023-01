Uncharted 5 potrebbe essersi mostrato in uno spot di PS5

Naughty Dog e Neil Druckmann hanno reso noto di aver chiuso definitivamente le porte alla saga di Uncharted, sebbene in queste ore potrebbe essere stato anticipato nientemeno che il nuovo capitolo.

Dopo il sequel del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo scontato su Amazon) lo sviluppatore americano ha infatti confermato di non voler fare rivivere la saga di Nathan Drake.

Naughty Dog ha spiegato di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, sebbene la serie d’azione e d’avventura potrebbe comunque tornare.

Un originale spot pubblicitario live-action, con delle “inchieste giornalistiche” che arrivano direttamente «Live da PS5», potrebbe infatti aver anticipato Uncharted 5.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler dal finale di Uncharted 4 Fine di un Ladro: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra che la nuova pubblicità di PS5 abbia in qualche modo anticipato il presunto Uncharted 5.

Un breve segmento della clip mostra infatti un gioco non meglio identificato, che però assomiglia moltissimo allo stile di Uncharted. Al minuto 0:43 del video, si vede una ragazza che cammina verso una specie di manufatto in una grotta, con una torcia in mano.

Di certo l’avventuriera non sembra essere Lara Croft, tanto che potrebbe in realtà essere Cassie, la figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher.

Le speculazioni sul fatto che Cassie sarà la nuova protagonista della serie di Uncharted si sono moltiplicate dopo la sua apparizione nel finale di Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Vero anche che Naughty Dog ha recentemente dichiarato che si sta allontanando dalla saga, dando credito alle voci che parlano di uno studio diverso impegnato sui lavori del prossimo capitolo.

Difatti, sembra che la serie possa tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Restando in tema, l’ultima iterazione della serie – ovvero Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Da qualche settimana abbiamo una risposta.