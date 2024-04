Come se non bastasse, Suicide Squad è finito vittima degli hacker

Suicide Squad: Kill the Justice League non sembra trovare pace, e probabilmente non la troverà mai perché adesso anche gli hacker hanno colpito la squadra di antieroi DC Comics e l'ultimo titolo a loro dedicati.

Come riporta Gamespot, infatti, un gruppo di hacker ha ottenuto l'accesso a personaggi inediti e ai prossimi contenuti stagionali, sebbene l'editore Warner Bros. e lo sviluppatore Rocksteady stiano lavorando duramente per eliminare eventuali fughe di notizie da Internet.

C'era già stata una fuga di notizie, per altro, arrivata per errore dall'interno del gioco stesso e senza nessuno intervento esterno, ma stavolta è stato un vero e proprio furto e condivisione online.

Gli hacker hanno infatti sbloccato Deathstroke, personaggio che arriverà nella seconda stagione di contenuti aggiuntivi di Suicide Squad: Kill the Justice League e che i giocatori truffaldini stanno già provando.

Sebbene il personaggio non venga visualizzato online dagli altri giocatori nelle sessioni cooperative, questi giocatori hanno accesso a tutto l'equipaggiamento e l'arsenale di Deathstroke in queste ore.

Per altro, i dataminer hanno scovato la presenza di altri personaggi, come Lawless e Mr. Freeze, che probabilmente arriveranno all'interno del titolo nei futuri aggiornamenti.

In questi giorni era già arrivato Joker all'interno di Suicide Squad ma, nonostante la popolarità del personaggio, non c'è stato il ritorno di fiamma che Warner Bros sperava per il titolo.

La missione della squadra suicida sembra sia definitivamente fallita, a questo punto. Ma questo non impedirà al publisher di puntare su altri videogiochi simili, nonostante la community abbia risposto in modo negativo con una certa decisione alla proposta di un game as a service.

Se volete dare una possibilità al gioco nonostante tutto, ormai è facile trovare Suicide Squad: Kill the Justice League anche a prezzo bassissimo su Amazon.

Tuttavia c'è chi ha fatto peggio di Suicide Squad, ed è il "quadrupla A" dell'anno.