Skull and Bones ha fatto peggio di Suicide Squad

Skull and Bones sembrava essere un progetto destinato a fare parlare di sé, ma ora lo fa anche per i motivi sbagliati.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, sembrava dover spaccare il mondo con le sue promesse di eccellenza "da AAAA", ma così ovviamente non è stato.

Basti pensare che mesi fa c'è stato un ammutinamento di figure importanti del team di sviluppo, che hanno "abbandonato la nave" durante lo sviluppo.

Ora, come riportato da Tech4Gamers, sembra proprio che Skull and Bones di Ubisoft abbia fatto peggio di un altro flop recente, ossia Suicide Squad: Kill The Justice League di Warner Bros..

Le statistiche mostrano che il titolo piratesco sta facendo addirittura peggio del gioco sulla Squadra Suicida.

Nonostante Ubisoft abbia dichiarato che il gioco ha ottenuto un impegno record da parte dei giocatori, un rapporto di Forbes indica che il gioco non si è comportato bene contro una concorrenza altrettanto deludente.

Skull and Bones è riuscito a malapena a entrare nella top 10 dei giochi più giocati su PlayStation, risultato essere solo all'ottavo posto della classifica dei best di febbraio (Suicide Squad è comunque rimasto al terzo posto).

Nel frattempo, entrambi i giochi sono già stati oggetto di sconti importanti, il che fa pensare a prestazioni non proprio eccellenti.

Insomma, i risultati di questi giochi "AAAA" sono davvero scarsi, dimostrando come il mercato dei servizi live sia alquanto instabile e non apprezzato dai giocatori.

Purtroppo, infatti, Skull and Bones non ci ha neppure convinto nella nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che il gioco «cade vittima degli oltre dieci anni passati in fase di sviluppo; in questo lasso di tempo il progetto ha cambiato natura più e più volte, segno di una mancanza di direzione che è percepibile anche nel prodotto finale che ha raggiunto gli scaffali».