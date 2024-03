Neanche Joker sembra poter salvare la Suicide Squad

Suicide Squad: Kill the Justice League non ha riscosso molto successo dal lancio, con Warner Bros. che ha praticamente bollato il gioco come un fallimento e la maggior parte della fanbase del gioco che ha abbandonato il gioco a causa di scelte di storia discutibili e di un gameplay insoddisfacente.

Il titolo, che trovate anche su Amazon, si è rivelato quindi essere un flop su quasi tutta la linea.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, come anticipato nei giorni scorsi, una nuova versione del Joker offerta nella Stagione 1 dei contenuti post-lancio promessi dal gioco era un'occasione per risollevare le sorti del gioco, ma a quanto pare Rocksteady si è lasciata sfuggire questa occasione in modo piuttosto drammatico.

Una delle parti più importanti della Stagione 1 è stata l'introduzione del Joker, un villain che avrebbe potuto dare a Suicide Squad: Kill the Justice un'altra opportunità.

Purtroppo, coloro che sono andati a provare il Joker non sono rimasti molto colpiti, poiché il personaggio è bloccato dietro un nuovo sistema di progressione che costringe i giocatori a macinare vecchie missioni per diverse ore (via The Gamer).

Per sbloccare il Joker come personaggio giocabile, è necessario battere di nuovo Braniac, ma la progressione è stata azzerata con la nuova mappa della Stagione 1.

Per raggiungere di nuovo Braniac, è necessario portare il nuovo "Fear Episode Rank" al livello 35, coi giocatori costretti a macinare i vecchi contenuti solo per mettere le mani sul Joker, dato che non sono state aggiunte nuove missioni.

Warner Bros. è stata incredibilmente generosa con coloro che non hanno voglia di macinare livelli e ha dato ai giocatori la possibilità di acquistare Joker per 10 dollari.

Questo nonostante Rocksteady avesse dichiarato, prima dell'uscita della Stagione 1, che tutti i contenuti post-lancio di Suicide Squad sarebbero stati completamente gratuiti per il primo anno e che sarebbero stati "generosi".

Certo, non è necessario pagare per il Joker, se non ci si preoccupa di macinare vecchi contenuti, ma molti si sentono "ingannati" da Rocksteady, poiché ci si aspettava che i personaggi sarebbero stati disponibili con ogni stagione e non avrebbero dovuto essere guadagnati in questo modo.

A conti fatti, anche la Stagione 1 ha oggettivamente fallito nel diventare la seconda possibilità che i fan e la stessa Rocksteady speravano. Se ci saranno o meno abbastanza giocatori per la Stagione 2, solo il tempo potrà dirlo.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha avuto nelle scorse settimane meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam, il che è tutto dire.