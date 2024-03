Dopo Suicide Squad, Warner Bros vuole tanti giochi mobile e free-to-play

Il mondo dei videogiochi sta inesorabilmente cambiando, tra licenziamenti incessanti e produzioni con enormi budget che floppano, e Warner Bros si prepara al suo personale futuro allontanandosi dai tripla-A, almeno nelle intenzioni.

Suicide Squad: Kill the Justice League (lo trovate su Amazon) è stato senz'altro un segnale importantissimo per l'azienda, che recentemente ha condiviso i suoi piani per quelli che saranno i progetti futuri della divisione videoludica.

Come riporta Gamespot, Warner Bros vuole abbandonare i giochi per console AAA “volatili” per dedicarsi al free-to-play e ai dispositivi mobili.

Il responsabile della divisione gaming dell'azienda, J.B. Perrette, ne ha parlato in un recente intervento della Morgan Stanley, discutendo delle strategie future.

Ricordando il grande successo di Hogwarts Legacy, gioco globalmente più venduto in assoluto nel 2023, Perrette ha specificato che è ovviamente fantastico vedere il successo di un AAA dopo il tanto lavoro che viene profuso, ma che questo successo non è sempre garantito.

Parlando del mercato dei AAA definendolo "volatile", ha parlato proprio di Suicide Squad come esempio di gioco che non ha soddisfatto le aspettative.

Perretta ha quindi spiegato che lo scopo di Warner Bros sarà ridurre la volatilità dei progetti, concentrandosi sui franchise principali e portando alcuni di essi nell'ecosistema dei videogiochi mobile e free-to-play:

«Piuttosto che lanciare semplicemente un gioco per console unico e fatto, come possiamo sviluppare un gioco basato, ad esempio, su Hogwarts Legacy o Harry Potter, ovvero un servizio live in cui le persone possono vivere, lavorare, costruire e giocare in quel mondo in modo continuativo?»

Quali sono questi marchi su cui WB vorrà concentrarsi? Perrette ha menzionato molti brand come Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter e l'universo DC Comics tra i più famosi, sui quali poter costruire progetti che possano generare entrate continuative.

Effettivamente si era già parlato del fatto che il prossimo titolo su Wonder Woman, scomparso da tempo, potesse essere un live service game. In ogni caso Hogwarts Legacy rimane senz'altro un nome centrale nella strategia di Warner Bros, su cui punterà parecchio.