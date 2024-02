Suicide Squad svela per errore il nuovo villain giocabile

Suicide Squad: Kill the Justice League sembra non riuscire ad avere qualche ora filata di pace, visto che ora c'è chi ha scoperto quale potrebbe essere il nuovo personaggio giocabile... per errore.

Come sapete il titolo di Rocksteady avrà un supporto duraturo con dei contenuti che verranno aggiunti successivamente. Tra i nuovi personaggi ci sarà anche Joker, o almeno "un" Joker proveniente da uno degli Elseworld, che arriverà ad infestare Metropolis con il suo iconico caos in uno degli update futuri.

Tuttavia, come riporta Kotaku, uno dei prossimi personaggi è stato svelato casualmente per via di un errore in cui è incappato un giocatore.

Ovviamente, se non volete spoiler sui prossimi contenuti di Suicide Squad: Kill the Justice League, vi consigliamo di interrompere la lettura di questa notizia.

Mentre un giocatore era impegnato a combattere Brainiac nelle fasi finali del gioco nei panni di Harley Quinn viene messo KO, ed è in questo momento che viene fatto il nome di un personaggio mai visto prima:

«Non mi aspettavo che tu fossi l’anello debole di questa catena, Freeze», dice Brainiac in evidente stato confusionale mentre prende in giro Harley Quinn per essere caduta sotto i suoi colpi.

Il villain di Suicide Squad: Kill the Justice League fa riferimento a Mr. Freeze, iconico antagonista del mondo DC Comics, il cui file audio sembra essere finito per sbaglio in bocca a Brainiac in questa sequenza.

Rocksteady aveva già mostrato una immagine di un mondo ghiacciato e la silhouette del personaggio di Freeze in una presentazione relativa ai contenuti dei pass stagionali (la vedete qui), e questa sembra essere una conferma in questo senso.

Se volete dare anche voi una possibilità a Suicide Squad: Kill the Justice League e scoprire se sia davvero divertente oppure no, lo trovate ovviamente anche per console su Amazon al miglior prezzo.