Come sarà Nintendo Switch 2? C'è una (criptica) risposta

Vista la peculiarità della console ibrida di Nintendo, sicuramente il fattore principale che l'ha resa celebre, l'esistenza di Nintendo Switch 2 ha fatto interrogare subito la community e gli analisti su quello che sarà il percorso che vorrà adottare la Grande N.

Nintendo vorrà rimanere sull'idea di una console ibrida sacrificando ancora una volta le prestazioni, oppure ci sarà un cambio di rotta e il prossimo hardware inseguirà gli standard di Xbox Series X e PlayStation 5 o qualunque cosa ci sarà in futuro?

La risposta, in un certo senso, arriva dal presidente Shuntaro Furukawa che, nell'ultimo report presentato agli azionisti (dove abbiamo scoperto che i guadagni non accennano affatto a diminuire), ha lasciato intendere cosa ci possiamo aspettare da Nintendo Switch 2 (tramite VGC).

David Gibson, analista senior di MST Financial, ha raccontato cosa ha risposto Furukawa riguardo le potenzialità tecniche di Nintendo Switch 2.

Quando gli è stato chiesto se la prossima console sarebbe stata nuova di zecca oppure nu, Furukawa ha risposto:

«"Prossimo modello di Switch" è il modo appropriato per descriverla.»

Cosa vuol dire questo? Ovviamente nulla, se non che dovremo aspettare l'annuncio ufficiale che avverrà senz'altro "entro l'anno fiscale", giusto per rimanere in tema di nozioni criptiche.

Cercando di trovare un senso alle parole di Furukawa è sempre più probabile che, nonostante un ovvio avanzamento tecnico, la natura che ha reso celebre Nintendo Switch in ogni sua incarnazione (che trovate su Amazon) non verrà stravolta.

Non è effettivamente la prima volta che si viene a sapere che non ci dovremmo ritrovare di fronte ad un hardware completamente diverso da quello attuale, e forse la linea finale sarà davvero così.

Cominciano però ad esserci tante voci intorno a Nintendo Switch 2 ed è il momento di saperne di più, che sia il prezzo, oppure l'esistenza o meno di questi fantomatici Joy-Con magnetici di cui si è parlato, siamo sempre più curiosi di sapere qualche novità reale.