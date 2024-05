In attesa di Switch 2, i guadagni di Nintendo non accennano a diminuire

Nintendo Switch è stata lanciata nel 2017, un periodo lunghissimo per quelli che sono i cicli del momento storico attuale del mercato videoludico e, nonostante questo, le vendite dei prodotti della Casa di Kyoto non accennano a diminuire.

Abbiamo sempre visto la console (in tutte le sue versioni che trovate su Amazon) vendere benissimo, ma 9 anni sono sempre tanti ed è per questo che gli ultimi dati finanziari di Nintendo ci colgono comunque di sorpresa.

Come riporta Games Industry, infatti, Nintendo ha mostrato un anno forte in termini di vendite nette e profitti grazie al successo di The Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder e The Super Mario Bros Movie in particolare.

Nintendo segnala che le vendite nette sono aumentate del 4,4% a 1,7 trilioni di yen ($11 miliardi circa) e l’utile lordo è aumentato del 7,8% a 954,3 miliardi di yen (%6,2 miliardi circa), fino al 31 marzo 2024 come chiusura dell'anno fiscale.

Le vendite, in termini di numeri, sono diminuite per quanto riguarda specificatamente l'hardware e il software ma con dei numeri generalmente sopportabili e molto meno bassi del previsto.

Le vendite di Nintendo Switch sono diminuite del 12,6% su base annua, con 15,7 milioni di unità spedite al dettaglio. Il modello OLED ha continuato a costituire la maggior parte di questi con 9,32 milioni (in aumento dell'1,1%), mentre il modello standard ne ha spediti 3,86 milioni (in calo del 37,1%).

Durante l’anno finanziario sono stati venduti poco meno di 200 milioni di giochi Switch: 199,7 milioni, per l’esattezza, in calo del 6,7% rispetto all’anno fiscale precedente.

Nel periodo analizzato da Nintendo, il film di Mario è stato ampiamente citato come un "potenziatore" delle vendite di molti giochi, in particolare Mario Kart 8 Deluxe che ha venduto altre 8,18 milioni di copie solo lo scorso anno, per un totale assoluto di 61,97 milioni di copie.

Per quanto riguarda i videogiochi inediti, invece, Super Mario Bros Wonder ha venduti 13,44 milioni di copie e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rimane in vetta con 20,61 milioni di copie vendute.

Nel futuro prossimo, quello in cui arriverà Nintendo Switch 2 che è stata ufficialmente confermata dopo mesi e mesi di rumor, la Casa di Kyoto si aspestta tuttavia un anno molto più difficile, prevedendo un calo netto del 20% delle vendite nette per i dodici mesi che termineranno il 31 marzo 2025.

Con l'annuncio di Switch 2 è normale che l'interesse si sposti verso la nuova console anche perché, come detto, sono sempre passati 9 anni dal lancio della console. Inoltre ne saranno passati 10 quando arriverà Switch 2, pertanto i giocatori cominceranno senz'altro a guardare la nuova generazione di console, attendendo per fare i propri acquisti.

Vedremo se gli annunci di giugno con il Nintendo Direct ci sarà un cambio di rotta.