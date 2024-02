Quanto costerà Nintendo Switch 2? Sbuca l'ipotesi prezzo

Il prezzo della Nintendo Switch 2 dovrebbe aggirarsi tra i 399 e i 499 dollari, anche se, in teoria, Nintendo potrebbe arrivare a 349 dollari.

La prossima versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , ancora non è stata annunciata ufficialmente.

Pare tuttavia che Switch 2 uscirà nel 2025 e che Nintendo ne abbia ritardato la release per evitare problemi di scorte.

Sebbene quindi la Grande N non abbia confermato ufficialmente l'esistenza della piattaforma, sono state dette e scritte molte cose sul presunto successore di Nintendo Switch, tanto che ora si parla del prezzo (via Wccftech).

In un nuovo video dello YouTuber "Moore's Law is Dead" questi osserva che Nintendo probabilmente non deciderà il prezzo della piattaforma prima del lancio.

Ma, confrontando l'hardware di cui si vocifera all'interno di Switch 2 con quello di un laptop paragonabile dotato di un chip grafico mobile NVIDIA RTX 2050, si deduce che Nintendo probabilmente la venderà al pubblico tra i 399 e i 499 dollari.

«Ad essere onesti, se Nintendo volesse essere aggressiva, potrebbe probabilmente prezzare questo dispositivo a 349 dollari e ottenere comunque un leggero profitto, ma credo che tra i 399 e i 499 dollari sia la cifra più probabile», spiega lo YouTuber.

«Per quanto ne so, non c'è nulla di sbagliato in Switch», ha dichiarato un dirigente NVIDIA vicino a "Moore's Law is Dead". «In realtà, l'hardware e il software sono stati realizzati da molto tempo e la palla è stata interamente nel loro campo da anni per quanto riguarda la data di lancio...».

Aspettiamo ora di avere delle novità ufficiali da Nintendo, il tutto mentre ci domandiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.