Switch 2 potrebbe avere Joy-Con "magnetici"

Nintendo Switch 2 non vuole ancora mostrarsi al grande pubblico, ma a quanto pare continuano a emergere indiscrezioni sulla nuova console della Grande N.

La prossima versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , promette infatti di essere un passo avanti considerevole rispetto al precedente modello.

Advertisement

Da quello che sappiamo, sembra che Switch 2 uscirà nel 2025 e che Nintendo ne abbia ritardato la release per evitare problemi di scorte.

Ora, dopo che sono state anticipate varie caratteristiche della piattaforma - inclusi rumor sulla potenza effettiva della macchina - è tempo ora di parlare dei nuovi Joy-Con e molto altro.

Come riportato anche su ResetEra, la redazione di Vandal ha condiviso alcuni dettagli esclusivi sul prossimo hardware dell'azienda giapponese, carpiti durante una fiera di produttori di accessori (così come accaduto durante il periodo di pre-lancio di Switch OLED).

Alcuni produttori hanno potuto "toccare con mano" la nuova console Nintendo, senza la possibilità di vederla realmente per evitare fughe di notizie.

Sembra infatti che la console sia un po' più grande degli attuali modelli di Switch, ma ancora più piccola di uno Steam Deck.

Un altro cambiamento riguarderebbe i Joy-Con, che sostituiranno l'attuale modello di aggancio con un sistema magnetico.

Sembra che l'attuale controller Pro sarà compatibile con Switch 2, mentre è possibile che i Joy-Con attuali non lo saranno.

Inoltre, non ci sono date concrete per l'uscita, ma in molti concordano sul fatto che non uscirà quest'anno, anche se la console è pronta.

Si tratterebbe di una decisione strategica per avere una line-up migliore, e si prevede che questo periodo natalizio sarà l'ultimo per la prima Switch, mentre Switch 2 potrebbe vedere la luce all'inizio del 2025.

Aspettiamo ora di avere - finalmente - delle novità ufficiali da Nintendo, il tutto mentre ci domandiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.