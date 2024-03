Switch 2 potrebbe essere un enorme passo in avanti in termini di potenza

Di Nintendo Switch 2 non sappiamo ancora nulla di ufficiale, ma a quanto pare continuano a emergere indiscrezioni sulle capacità.

La prossima versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , non è infatti stata annunciata ufficialmente.

Advertisement

Sembra che Switch 2 uscirà nel 2025 e che Nintendo ne abbia ritardato la release per evitare problemi di scorte.

Ora, dopo che sono state dette e scritte molte cose sul presunto successore di Switch (incluso il prezzo), arrivano altri rumor sulla potenza effettiva della macchina.

Come riportato anche da TweakTown, gli sviluppatori di giochi per Nintendo Switch 2 avranno la possibilità di attivare NVIDIA DLSS, ma non sarà obbligatorio.

Le ultime confermano ciò che molti suggerivano sulla prossima console, ossia che supporterà il rendering DLSS di NVIDIA basato sull'intelligenza artificiale, aumentando le prestazioni e mantenendo la fedeltà delle immagini di nuova generazione.

La notizia arriva dallo YouTuber "Moore's Law is Dead", che in un recente video afferma che "la maggior parte" dei giochi in sviluppo per Nintendo Switch 2 utilizzerà il DLSS. Tuttavia, non sarà obbligatorio.

Quest'ultimo punto è quello che ci saremmo aspettati di vedere, dato che titoli specifici come i giochi 2D probabilmente non avranno bisogno di sfruttare la tecnologia di upscaling.

La cosa interessante è che Nintendo avrebbe rinunciato a utilizzare l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA per Switch 2, a favore di un chip Ampere più accessibile e conveniente.

Secondo Moore's Law is Dead, alcune caratteristiche di Lovelace, come le modifiche all'efficienza, sono state aggiunte al chip personalizzato.

Diverse fonti indicano che la Switch 2 utilizzerà un chip personalizzato NVIDIA T239, dotato di una CPU Arm A78C a 8 core con una GPU GeForce integrata basata sull'architettura GeForce RTX 30 Series Ampere.

Come chip mobile, l'attenzione si concentra sull'efficienza energetica e sull'economicità piuttosto che sulle prestazioni grezze - i suoi 1536 CUDA Cores sono significativamente inferiori persino al numero di core della GeForce RTX 3050. Tuttavia, sarebbe un passo avanti rispetto all'hardware presente nell'attuale Switch.

Secondo quanto riferito, Switch 2 includerà anche l'hardware dedicato al ray-tracing di NVIDIA, quindi i titoli della Switch 2 potrebbero includere il ray-tracing in tempo reale e la tecnologia di ricostruzione dei raggi DLSS 3.5.

In ogni caso, la conferma che Switch 2 sfrutterà la tecnologia DLSS è ancora latitante, quindi prendente il tutto con le consuete pinze.

Aspettiamo ora di avere delle novità ufficiali da Nintendo, il tutto mentre ci domandiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.