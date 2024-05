Nintendo Switch 2 sarà annunciata entro l'anno fiscale: è ufficiale

Alla fine Nintendo ha finalmente deciso di ammettere ciò che tutti i fan stavano aspettando: un successore di Switch è davvero in lavorazione e sarà svelato molto presto.

Non sarà un nuovo modello come Switch OLED (la trovate su Amazon), ma una vera e propria "Nintendo Switch 2": la nuova console sarà a tutti gli effetti un successore delle attuali console ibride.

L'annuncio arriva direttamente dal presidente Shuntaro Furukawa pochi istanti la diffusione degli ultimi dati di vendita, confermando che sarà necessario attendere ancora qualche mese: la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale.

In altre parole, l'annuncio potrebbe arrivare entro marzo 2025: non possiamo fare altro che aspettare di avere ulteriori informazioni ufficiali e novità al riguardo.

Il presidente di Nintendo ha sottolineato che sono ormai passati nove anni da quando venne svelata per la prima volta Switch: tempistiche decisamente longeve per una console, rendendo evidente che è finalmente arrivato il momento di un suo erede.

Shuntaro Furukawa ha anche svelato che questo giugno si terrà un nuovo Nintendo Direct, dedicato esclusivamente a tutti i videogiochi in uscita su Switch nel corso della seconda metà del 2024.

Una precisazione doverosa, in quanto il presidente sottolinea che nel Direct non ci sarà alcuna novità o annuncio riguardante Nintendo Switch 2, ma solo per le console ibride attualmente in commercio.

Sembra dunque probabile che l'annuncio possa arrivare soltanto entro la fine dell'anno o, eventualmente, durante i primi mesi del 2025: come sottolineavamo in precedenza, l'anno fiscale terminerà infatti a marzo.

Se non altro, il "segreto di Pulcinella" è stato finalmente svelato una volta per tutte: adesso dobbiamo solo attendere di sapere con certezza quali saranno le caratteristiche della nuova console. Vi terremo come sempre informati non appena ne sapremo di più.

Secondo le ultime indiscrezioni, non dovremmo aspettarci troppe rivoluzione: dovrebbe trattarsi infatti di un'evoluzione "conservativa". Varrà però la pena di tenere gli occhi aperti, dato che Nintendo ci ha abituato a sorprenderci.

Inoltre, pare che alcuni giochi potrebbero riuscire perfino a superare i 60FPS, anche se ovviamente resta da capire quanti saranno davvero in grado di raggiungere tali prestazioni.