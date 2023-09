Come gira EA Sports FC 24 Switch? Un video lo svela

Electronic Arts ha da poco finalmente confermato i dettagli sulle prestazioni della versione per console Nintendo Switch di EA Sports FC 24, che a quanto pare non sarà così male.

Il nuovo titolo calcistico (potete trovarlo su Amazon) propone sia novità che varie feature che i fan hanno avuto modo di conoscere fin troppo bene nei vecchi capitoli della serie FIFA.

Advertisement

Nella recensione del nostro Marino vi abbiamo del resto spiegato che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, dopo averne svelato risoluzione e frame rate, è il turno di vedere la versione Switch di FC 24 in movimento.

Come riportato anche da NintendoEverything, la versione per Switch di EA Sports FC 24 si mostra con un gameplay in presa diretta.

EA Sports FC 24 24 introduce anche un'esperienza Ultimate Team completa su Nintendo Switch, in cui sviluppare le leggende del club e migliorare i vostri giocatori con le Evoluzioni Ultimate Team, oltre a dare il benvenuto alle calciatrici di sesso femminile.

Da quello che è possibile notare dal video, il franchise calcistico di EA è stato questa volta portato con attenzione sulla console di Nintendo: il gioco gira su Frostbite e ha le modalità che si possono provare anche sulle altre piattaforme.

Insomma, il pericolo di avere tra le mani un "nuovo" Mortal Kombat 1 è sicuramente sventato.

Switch a parte, è comunque incredibile vedere il gioco sportivo girare in 8K/Ultra con 60 fotogrammi al secondo su una singola GPU durante il gioco.

Ma non solo: nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.