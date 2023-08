EA Sports FC 24: come funzioneranno Club e Volta

Tra le modalità che saranno proposte da EA Sports FC 24 troveremo, ancora una volta, anche Club e Volta – che lo scorso anno, per l'ultimo FIFA, non erano state esattamente il fiore all'occhiello dell'innovazione.

Per quest'anno, tuttavia, sembra che EA Sports voglia apportare alcune novità e migliorie: una delle più in vista è sicuramente il fatto che Club arriverà finalmente anche nella versione Nintendo Switch del gioco, che dopo anni di pigrizia sta vedendo delle innovazioni importanti. Inoltre, entrambe le modalità includono il cross-play.

Tutti i dettagli sono stati resi noti con la pubblicazione di un apposito video di approfondimento, che potete trovare di seguito.

A tal proposito, EA ha aggiunto che «in EA SPORTS FC™ 24, gli amici possono condividere un Club indipendentemente dal luogo fisico da cui giocano: grazie al nuovo cross-play i giocatori con console di vecchia generazione (PS4/Xbox One) possono scendere in campo insieme, così come i giocatori della generazione attuale (PS5/Xbox Series X|S/PC). In questo modo sono state sbloccate anche le classifiche unificate, una per ogni generazione, così che i giocatori con console diverse possano competere l'uno contro l'altro per il posizionamento globale».

Il cross-play, quindi, sarà diviso per generazione di console: i giocatori PS5 e quelli PS4 non potranno giocare insieme, ma quelli di PS5, Xbox Series X|S e PC sì.

In merito alla stagione dei Club, EA ha aggiunto cosa possiamo aspettarci:

«Un nuovo formato Stagione che porta a un nuovo livello la competizione e la dinamica dei Club in EA SPORTS FC™ 24. Durante ogni Stagione, i Club competono in una Fase di Campionato, avanzando dalla divisione più bassa a quella più alta, guadagnando punti e puntando alla promozione. Ogni Stagione culmina in una nuovissima fase di Playoff in cui i Club hanno a disposizione un numero fisso di partite per scalare la classifica del Campionato e guadagnare ulteriori premi di fine stagione sotto forma di Tifosi, reputation e trofei unici della Clubs League. Più il tuo Club si classifica in alto sia nella fase di Campionato che in quella dei Playoff, maggiori saranno le ricompense che otterrai alla fine di ogni Stagione».

Per approfondire la conoscenza con EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon) vi raccomandiamo le nostre prime impressioni firmate da Nicolò Bicego, che si è confrontato con il gioco e con il team di sviluppo in un evento dedicato ad Amsterdam.

Inoltre, trovate maggiori dettagli su Club e Volta sul sito ufficiale.

EA Sports FC arriverà su PC e tutte le console dal 29 settembre.