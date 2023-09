EA Sports FC 24 diventa davvero "next-gen"

La storica collaborazione tra FIFA ed Electronic Arts è arrivata alla fine, grazie al debutto sul mercato di EA Sports FC 24.

Il nuovo titolo calcistico (potete trovarlo su Amazon) ha dalla sua tutte le feature che i fan hanno amato nei vecchi capitoli della serie precedente.

Di recente, Electronic Arts ha svelato i migliori calciatori di Serie A proprio per quanto riguarda il suo EA Sports FC, con le valutazioni più alte per il nostro campionato.

Ora, però, come riportato da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di fare girare il gioco in Early Access in esecuzione in 8K nativo e impostazioni ultra con 60 fps su NVIDIA GeForce RTX 4090.

Di base, il gioco è alimentato dal Frostbite Engine e la versione per PC è basata sulla versione PS5/Xbox Series X della generazione corrente.

DSO Gaming ha deciso di testare il gioco a 8K nativi con impostazioni ultra: hanno utilizzato un AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB di DDR5 a 6000 Mhz e la RTX 4090 di NVIDIA, oltre a utilizzare Windows 10 64-bit e il driver GeForce 537.13. Inoltre, è stato disabilitato il secondo CCD sulla 7950X3D.

A impostazioni native 8K/Ultra, la NVIDIA GeForce RTX 4090 è stata in grado di raggiungere i 60 fps durante il gioco, mentre in occasione delle cutscene più impegnative il framerate scende a 25-30 fps.

È comunque incredibile vedere il gioco sportivo girare in 8K/Ultra con 60 fps su una singola GPU durante il gioco.

Restando in tema, nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.

Ma non solo: EA Sports FC 24 includerà nuovi volti creati con la tecnologia di Face Scan, tanto che i dataminer ne hanno scovato una lista parziale.