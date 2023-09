Mortal Kombat 1 Switch è orribile e manca anche di una feature importante

Come era stato ampiamente previsto, Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch non è esattamente bello, e i fan stanno chiedendo rimborsi tra un meme e l'altro.

Le versioni per console di attuale generazione (come quella PS5 su Amazon, per esempio) non hanno problemi di sorta.

Del resto, già i primi leak avevano lasciato intendere che l'edizione Switch era un mezzo disastro.

Disastro poi confermato in veste ufficiale proprio in questi giorni, scatenando l'ira dell'utenza.

Ora, come riportato anche da ComicBook, sembra che l'edizione Switch di MK1 manchi anche di una feature realmente importante, presente nelle altre versioni del gioco.

Recentemente, alcuni giocatori di Mortal Kombat 1 su Switch hanno notato che la modalità per giocatore singolo, Invasions, non presentava gli stessi contenuti visti su tutte le altre piattaforme.

In particolare, solo l'area introduttiva a quanto pare è accessibile su Switch, mentre i contenuti della Stagione 1 non sono ancora disponibili.

In seguito a questa scoperta, WB Games stessa ha confermato la mancanza di questa funzione e ha promesso ai giocatori di MK1 che l'esperienza completa di Invasions arriverà presto su Switch.

«Per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori di Switch al lancio, sarà disponibile solo l'introduzione di Invasions», ha scritto WB Games in un messaggio sulla sua pagina di supporto ufficiale.

«L'intero contenuto della Stagione 1 di Invasions sarà disponibile su Switch nel giro di poche settimane. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questo potrebbe causare ai giocatori di Switch e stiamo lavorando per effettuare questo aggiornamento il più rapidamente possibile.»

