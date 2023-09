Come sarà EA Sports FC 24 su Switch? Lo svela Electronic Arts

Come ormai saprete fin troppo bene, la collaborazione tra FIFA ed Electronic Arts è arrivata al suo epilogo, grazie al debutto ormai prossimo di EA Sports FC 24.

Il nuovo titolo calcistico (potete trovarlo su Amazon) proporrà sia novità che varie feature che i fan hanno avuto modo di conoscere nei vecchi capitoli della serie calcistica.

Di base, il gioco è alimentato dal Frostbite Engine e la versione per PC è basata sulla versione PS5/Xbox Series X della generazione corrente, ma sono in molti a chiedersi come girerà il gioco su Switch, specie dopo il disastro visto con Mortal Kombat 1.

Ora, come riportato anche da IGN US, EA ha svelato alcuni dettagli tecnici del gioco in versione Switch.

La versione per console Nintendo è particolarmente interessante quest'anno perché per la prima volta gira sul Frostbite Engine di EA, utilizzato per le altre edizioni. Ciò significa che EA non rilascerà semplicemente una versione "legacy" di FIFA con un nuovo marchio.

Al contrario, la versione Switch sarà quindi più simile alla versione PlayStation 4 e Xbox One.

I giocatori di Switch avranno inoltre a disposizione una modalità Ultimate Team ampliata, alla pari con quella presente in altre versioni del gioco.

Parlando con IGN US in una nuova intervista, Doru Logigan, Line Producer di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch, ha parlato dello "sforzo pluriennale" di diversi team per far funzionare senza problemi il Frostbite per Switch.

«Riteniamo che FC 24 sia un capitolo completamente nuovo per il franchise e volevamo offrire ai nostri giocatori la stessa esperienza ricca di funzionalità degli altri giochi», ha spiegato Logigan.

Il lavoro ha coinvolto alcuni degli ingegneri software più esperti e senior di EA, ha dichiarato Logigan. I team hanno dovuto "spogliare" FC 24 e creare una nuova base che desse loro la certezza che il gioco potesse girare senza problemi sulla console Nintendo.

Il test di sviluppo iniziale non prevedeva giocatori, né stadio, né folla. Ma questa versione ridotta all'osso del gioco è stata il punto di partenza e ha rappresentato un altro grande momento per il team. «Il fatto di aver raggiunto il gameplay ci ha fatto credere di avere un prototipo funzionante e che Switch su Frostbite potesse essere una realtà», ha detto Logigan.

Le risorse sono state aggiunte lentamente, insieme alle ottimizzazioni della memoria. Il team ha pensato soprattutto a garantire che il gioco funzionasse senza intoppi.

Con il completamento dei lavori sul gioco, EA Sports può finalmente confermare i dettagli sulle prestazioni della versione Switch. FC 24 su Switch gira a 30 fotogrammi al secondo, come confermato da Logigan.

La risoluzione è la massima consentita da Switch: 720p in modalità portatile e 1080p in modalità docked. Sebbene i 30fps su Switch possano deludere alcuni, Logigan ha dichiarato che FC 24 rappresenta un nuovo punto di partenza per la console Nintendo.

È comunque incredibile vedere il gioco sportivo girare in 8K/Ultra con 60 fps su una singola GPU durante il gioco.

Restando in tema, nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.

Infine, EA Sports FC 24 includerà nuovi volti creati con la tecnologia di Face Scan, tanto che i dataminer ne hanno scovato una lista parziale.