Call Of Duty Modern Warfare III: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder di Call Of Duty Modern Warfare III, nuovo capitolo della celeberrima serie di sparatutto in soggettiva. Prenotate ora la vostra copia di Call Of Duty Modern Warfare III, in edizione fisica o digitale, attraverso negozi di spicco come Amazon, GameStop, eBay, e CDKeys, con prezzi irresistibili a partire da soli 73,32€!

Ma aspettate, c'è di più: per un affare ancora più straordinario, acquistate direttamente dal PlayStation Store. Come? Semplice! Call Of Duty Modern Warfare III è in vendita a 79,99€, ma con l'aggiunta di due card PlayStation da 45,00€ ciascuna al vostro portafoglio, farete un affare. E qui arriva il nostro super consiglio: correte su Instant Gaming, dove al momento le card PlayStation sono a un prezzo scontatissimo di 42,99€. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!

Call Of Duty Modern Warfare III vi farà rivivere le avventure di Soap e altri personaggi storici, affrontando nemici come Vladimir Makarov. Con una campagna narrativa coinvolgente e mappe multigiocatore classiche, il titolo offre anche un'esperienza open world PvE piena di zombie.

Una delle innovazioni di questo capitolo è la possibilità di unirsi ad altre squadre per combattere contro orde di non morti, offrendo una dimensione cooperativa inedita. Inoltre, la campagna presenta missioni di combattimento aperte che aggiungono un nuovo livello di profondità al gameplay.

Call Of Duty Modern Warfare III sarà lanciato il 10 novembre 2023 per Windows PC, Sony Playstation 5, Playstation 4, Microsoft Xbox One e Xbox Series X. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Call Of Duty Modern Warfare III: dove prenotarlo al miglior prezzo