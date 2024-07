Call of Duty Modern Warfare 3 disponibile da ora gratis su Game Pass

Xbox Game Pass diventa da oggi decisamente più imponente, perché da questo momento è possibile scaricare Call of Duty Modern Warfare 3 per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di Microsoft.

L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri dopo mesi di speculazioni, dando conferma alla volontà di Activision di supportare Game Pass con la sua saga più celebre.

Il titolo sarà gratis per tutti gli abbonati nei tier Game Pass per Console, PC Game Pass and Game Pass Ultimate.

Call of Duty Modern Warfare 3 non sarà quindi inserito all'interno di Game Pass Core e nemmeno nel nuovo Game Pass Standard, lanciato qualche giorno fa nel turbine di polemiche per Xbox.

Se possedete un abbonamento idoneo, potete già scaricarlo da questo indirizzo, o dalla vostra app Xbox su console o PC ovviamente.

Preparatevi a fare spazio sulla vostra console, perché questa versione di Call of Duty Modern Warfare 3 pesa ben 217.7 GB, e sopratutto su console farete molta fatica a trovare un posto per lo sparatutto.

Ecco la descrizione del titolo, per chi ancora non avesse sparato due colpi con l'ultimo esponente della nota saga di sparatutto:

«Subito dopo gli eventi di Modern Warfare II, il Capitano Price, Ghost e il resto della Task Force 141 continuano la caccia all'ultranazionalista Vladimir Makarov, portandoli in giro per il mondo in questa avvincente campagna per giocatore singolo.»

Se volete giocare Call of Duty Modern Warfare 3, ma non possedete una piattaforma dove poter fare un abbonamento a Game Pass, non vi resta che acquistarlo al miglior prezzo su Amazon.

Parlando di Game Pass, invece, le novità potrebbero non essere finite qui: Microsoft starebbe pensando ad ulteriori tier. Per non parlare di altri giochi, come la saga di Crash Bandicoot che potrebbe debuttare presto sul catalogo del servizio stando alla recente data di uscita emersa.