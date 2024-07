Call of Duty Modern Warfare 3 arriva gratis su Game Pass: è ufficiale

Call of Duty Modern Warfare 3 farà il suo debutto gratis su Xbox Game Pass, tra pochissime ore tra l'altro. a partire dal 24 luglio 2024.

Dopo mesi di speculazioni, nate ovviamente dal fatto che Call of Duty Black Ops 6 arriverà gratis su alcuni tier di Game Pass (e lo potrete provare anche gratis in altri modi), adesso è arrivata la conferma.

Secondo alcune fonti, la casa di Redmond si stava preparando a questo grande annuncio, definendo a tutti gli effetti il primo capitolo della celebre saga sparatutto ad essere introdotto all'interno del catalogo.

E ora la notizia arriva tramite Xbox Wire: Call of Duty Modern Warfare 3 sarà gratis su Xbox Game Pass a partire dal 24 luglio 2024.

Confermando, quindi, che i giocatori abbonati al servizio potranno rivivere le intense campagne e le frenetiche modalità multiplayer di uno degli ultimi titoli della serie.

Ecco la descrizione del titolo, per chi ancora non avesse sparato due colpi con l'ultimo esponente della nota saga di sparatutto:

«Subito dopo gli eventi di Modern Warfare II, il Capitano Price, Ghost e il resto della Task Force 141 continuano la caccia all'ultranazionalista Vladimir Makarov, portandoli in giro per il mondo in questa avvincente campagna per giocatore singolo.»

Il titolo sarà gratis per tutti gli abbonati nei tier Game Pass per Console, PC Game Pass and Game Pass Ultimate.

Call of Duty Modern Warfare 3 non sarà quindi inserito all'interno di Game Pass Core e nemmeno nel nuovo Game Pass Standard, lanciato qualche giorno fa nel turbine di polemiche per Xbox.

Parlando di Game Pass, invece, le novità potrebbero non essere finite qui: Microsoft starebbe pensando ad ulteriori tier.