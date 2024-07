Xbox Game Pass aumenterà di prezzo: ecco le novità

Microsoft ha confermato a Windows Central i dettagli sull'aumento di prezzo di Xbox Game Pass, atteso da tempo, oltre ad alcuni cambiamenti importanti anche per il livello base.

A fronte di un canone mensile, i giocatori hanno accesso a centinaia di giochi, oltre a titoli di prima uscita degli studi Microsoft (trovate gift card su Amazon).

Microsoft ha ribattezzato Xbox Live Gold (il servizio a pagamento per i titoli multigiocatore premium) in Xbox Game Pass Core poco tempo fa e ha effettuato alcuni piccoli aumenti di prezzo nel corso degli anni.

Ora, ci aspetta un altro cambio di nome, oltre a una modifica importante del livello base di Xbox Game Pass e una serie di aumenti di prezzo.

Gli utenti attualmente iscritti a Xbox Game Pass per console potranno mantenere il loro abbonamento, così come i giochi del day one e i titoli del catalogo arretrato.

I nuovi utenti di Xbox Game Pass nel prossimo futuro saranno accolti da un nuovo Xbox Game Pass "Standard". Si tratterà di un servizio più simile a EA Access, che comprenderà il catalogo di Xbox e non includerà i giochi del day one.

Il prezzo sarà di 14,99 euro al mese e comprenderà anche Game Pass Core, ma non include i giochi Xbox Cloud.

A partire dal 12 settembre 2024, Microsoft consentirà agli utenti di "accumulare" Xbox Game Pass per console solo per un massimo di 13 mesi, utilizzando carte prepagate e simili, che continueranno a funzionare.

Xbox Game Pass Ultimate non subirà modifiche, ma vedrà un aumento di prezzo. Continuerà a includere PC Game Pass, giochi day one e centinaia di titoli del catalogo arretrato, oltre al cloud gaming. Ma il prezzo aumenterà, ora di 17,99 euro al mese.

Anche PC Game Pass subirà un aumento di prezzo, passando da 9,99 euro al mese a 11,99 euro, ma continuerà a ricevere i giochi al day one.

Xbox Game Pass Core subirà un aumento di prezzo annuale a 69,99 euro da 59,99 euro, ma rimarrà a 9,99 euro al mese.

Gli aumenti di prezzo varranno per tutto il mondo, e i nuovi prezzi entreranno in vigore il 12 settembre prossimo, dandovi il tempo di cancellare eventualmente il vostro abbonamento.