Xbox starebbe davvero pensando a nuovi tier di Game Pass, con esclusive e pubblicità

Xbox Game Pass è da qualche settimana al centro delle cronache per le ultime decisioni prese da Microsoft in merito, e alcune speculazioni relative a nuovi tier, anche con pubblicità, che sembrano davvero plausibili.

L'abbonamento alla piattaforma di Microsoft (lo trovate anche su Amazon) ha avviato una grande rivoluzione, tra aumento dei prezzi e rielaborazione dell'offerta generale.

Uno scossone tale da portare la Federal Trade Commission, iconica avversaria di Xbox, a tornare alla carica con nuove analisi e "accuse" verso la divisione gaming di Microsoft proprio per il recente rincaro.

Il colosso di Redmond ha già risposto per le righe in questi giorni, ma adesso sarà interessante capire cosa accadrà con gli ultimi e prossimi scossoni che potranno arrivare.

A quanto pare, infatti, Microsoft starebbe esplorando nuove e ulteriori opzioni di abbonamento, secondo un report di Windows Central: tra queste opzioni ci sarebbe l'inserimento di livelli basati su annunci pubblicitari e l'accesso esclusivo al cloud.

L'idea è quella di offrire un livello di abbonamento a costo ridotto supportato da annunci pubblicitari, rendendo Xbox Game Pass più accessibile a un pubblico più vasto. Questa strategia non è nuova nel mondo dello streaming, e lo abbiamo visto con Netflix, Disney+ e Prime Video tra i tanti, che hanno cominciato a inserire pubblicità tra un contenuto e l'altro, anche con tier a pagamento.

L'altra opzione donerebbe al cloud una piattaforma esclusiva, ideata per chi preferisce giocare in streaming senza la necessità di scaricare e installare i giochi sulla propria console o PC. L'accesso ai giochi direttamente dal cloud potrebbe ridurre i tempi di attesa e l'uso dello spazio di archiviazione, migliorando l'esperienza di gioco per molti utenti.

Entrambe le opzioni vanno in una direzione favorevole per Microsoft che, con Xbox, ha già dimostrato più volte, ovvero il potenziare la visibilità del cloud gaming.

Altri analisti hanno dichiarato come questa eventuale mossa possa essere molto probabile, quindi non ci resta che aspettare le mosse definitive di Xbox in questo senso.