Crash Bandicoot gratis su Game Pass, sbuca una data

Un leaker affidabile di Xbox Game Pass ha affermato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà su Xbox Game Pass l'8 agosto.

Dopo la conferma dell'arrivo di Call of Duty Black Ops 6 gratis all'interno di Game Pass, sembra quindi che un altro videogioco Activision Blizzard potrebbe accostarlo.

Il leaker eXtas1s, sui forum di eXputer, aveva già suggerito che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe arrivato su Xbox Game Pass nell'agosto 2024, ma ora abbiamo una data.

La nuova informazione arriva per gentile concessione del leaker eXtas1s, incredibilmente preciso sulle fughe di notizie relative a Xbox Game Pass.

Su X/Twitter, il leaker ha infatti scritto che: «Confermato al 100%. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile su Game Pass l'8 agosto 2024. Lo ricordo perché non ho postato un singolo tweet al riguardo e forse alcuni non hanno visto il video in cui ne ho parlato, mi concedo il lusso di confermarlo anche io».

All'inizio di luglio, lo stesso leaker aveva affermato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe arrivato su Xbox Game Pass ad agosto, un'indiscrezione confermata da altri leaker e giornalisti.

Del resto, Activision ha annunciato alcune settimane fa che la trilogia di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ha superato il traguardo dei 20 milioni di unità vendute, quindi l'arrivo su Game Pass sorprende davvero poco.

Per quanto riguarda la disponibilità di altri giochi Activision su Xbox Game Pass, immaginiamo che la libreria di giochi verrà distribuita agli abbonati a Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Tuttavia, c'è ancora qualche incertezza sui vecchi Call of Duty e non solo, quindi vi terremo aggiornati.

Restando in tema, se per caso vi piace l'idea della copia fisica e non possedete PC o Xbox, potete acquistare Crash Bandicoot 4 su Amazon al miglior prezzo sul mercato.