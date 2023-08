Assassin's Creed Valhalla è un buon RPG, ma un pessimo Assassin's Creed, secondo i fan

Assassin’s Creed Valhalla è l'ultimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, in attesa del prossimo Mirage, tanto che i fan continuano a parlarne.

L'avventura del guerriero Eivor (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) è infatti uno degli open world della serie più incisivi.

L'ormai imminente Mirage abbandonerà le meccaniche a mondo aperto, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad.

Ora, dopo che qualcuno ha pensato di "trasformare" Valhalla in un emulo di Dark Souls, si è tornati a parlare del gioco e di ciò che rappresenta.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan del franchise si sono riuniti su Reddit per discutere i loro sentimenti nei confronti di Valhalla.

«Il migliore della serie RPG, secondo me. Tante cose da fare, a differenza di Odyssey o Origins», ha scritto mastermentor575.

Mentre theHanning ha aggiunto: «Penso che il gradimento dipenda da ciò che si cerca dal gioco. È molto grande e può richiedere molto tempo per essere completato, ma personalmente l'ho amato».

Kiftiyur ha scritto: «Mi è piaciuto molto. È sicuramente il mio RPG AC preferito dei tre».

Per quanto Valhalla sia stato piacevole, molti hanno convenuto che si è allontanato un po' troppo dalla formula base della serie. «Se si prescinde dall'hype e dalle aspettative, è piuttosto bello e migliore della maggior parte dei giochi in circolazione. Lascia molto a desiderare come gioco di AC, ma credo che ormai ce ne siamo fatti una ragione», ha argomentato diplomaticamente AgitatedQuit3760.

Ricordiamo anche che di recente qualcuno ha deciso di riprendere in mano un altro classico come Assassin’s Creed Odyssey, per un risultato finale altrettanto sorprendente.

Parlando invece del prossimo Assasssin's Creed Mirage, Ubisoft ha da poco rilasciato un trailer dedicato alla città di Baghdad davvero molto interessante.

Infine, solo una manciata di giorni fa è trapelato in rete un video di Assassin's Creed Jade, con una ospite speciale d'eccezione.