Assassin's Creed Valhalla diventa un po' più Dark Souls

Assassin’s Creed Valhalla è l'ultimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, tanto che i fan continuano assiduamente a giocarci.

L'avventura del guerriero Eivor (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) è infatti uno degli open world della serie più amati in assoluto.

Se infatti il prossimo AC Mirage abbandonerà le meccaniche a mondo aperto, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad, Valhalla è invece l'ultimo esponente del "vecchio sistema".

Ora, dopo che qualcuno ha mostrato Assassin's Creed Valhalla in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090 con Reshade Ray Tracing, un altro fan ha pensato di "trasformarlo" in un emulo di Dark Souls.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Assassin's Creed Valhalla: A Wanderer's Tale è una straordinaria mod reshade cinematografica che trae ispirazione da show televisivi come Vikings e i mondi dei soulslike di FromSoftware.

Il risultato è davvero sorprendente, dobbiamo ammettere, oltre a cambiare totalmente il tono di Valhalla, nonostante il cuore pulsante del gioco resti il medesimo di sempre (e ciò è un bene, visto che parliamo di un titolo dalle qualità indiscusse).

Se quindi avete intenzione di rigiocare il gioco base e avete voglia di provare con mano un'esperienza sensibilmente diversa, questa mod è sicuramente ciò che fa per voi.

Per poterla scaricare gratuitamente basta andare su NexusMods e seguire le istruzioni per l'installazione (potete mettere il tutto in download cliccando qui).

