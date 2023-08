Assassin's Creed Mirage mostra i segreti di Baghdad

Anche se sarà un gioco più "ristretto" rispetto ai predecessori, sembra proprio che Assassin's Creed Mirage avrà una gran bella città da esplorare.

Il nuovo capitolo (che potete prenotare su Amazon) promette infatti di non deludere i fan storici.

E se è già stato confermato che il gioco sarà dotato di una modalità fotografica al lancio, le novità non sono finite.

Come riportato anche da GameSpot, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer di Assassin's Creed Mirage incentrato sulla città di Baghdad.

Nel IX secolo, Baghdad era probabilmente il centro del mondo nonché una delle sue città più avanzate. Per questo ha senso che Ubisoft la utilizzasse come ambientazione principale per l'avventura di Basim in Mirage.

Nel nuovo trailer del gioco (visibile poco sopra) si nota che non è sopravvissuto molto della vera Baghdad negli ultimi millenni, il che ha reso difficile la ricreazione digitale della città perduta.

Questo ha significato per il team tonnellate di ricerche storiche e non solo. Alla fine, Ubisoft ha suddiviso Baghdad in quattro grandi distretti, come quello commerciale e industriale, all'interno del gioco.

Lo sviluppatore ha aggiunto che ogni ora del giorno è diversa, cosa questa che renderà le nostre peregrinazioni ancora più interessanti.

E se volete davvero sentirvi Basim anche nella vita reale, potreste prendere in considerazione un costo accessorio in grado di farvi sentire le sue ferite (nel caso voleste sapere cosa si prova a essere pugnalati).

Ma non solo: Ubisoft ha dichiarato che Assassin's Creed Mirage richiederà in media 20-30 ore per essere completato, quindi molto meno che in Valhalla (non che questo sia un problema in senso stretto, a dire il vero).

Restando in tema, Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Odyssey in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090, per un risultato finale davvero niente male.