Assassin’s Creed Mirage sarà più economico, ma prenderà le distanze da Valhalla (e non è solo)

L’open world di Assassin’s Creed Valhalla ha fornito ai giocatori uno degli RPG più longevi degli ultimi anni, ma che proprio a causa della sua dispersività ha attirato numerose critiche: con Mirage il publisher sembra intenzionata a fare, almeno per il momento, alcuni importanti passi indietro.

Il primo capitolo che seguirà Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un ritorno a un’esperienza più contenuta e che richiamerà fortemente i primi titoli della serie.

Mirage è stato infatti annunciato come un vero e proprio ritorno alle origini del franchise, ma il cui esempio sembra che sarà presto seguito anche dagli altri capitoli della serie.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, il vice presidente esecutivo della serie, Marc-Alexis Côté, ha infatti confermato che Assassin’s Creed Mirage sarà venduto a 50$, un valore che corrisponde anche alla quantità di contenuti presenti al suo interno e che prenderanno le distanze dal vasto open world di Valhalla.

Côté ha infatti sottolineato che non tutti i giochi potranno essere lunghi 150 ore, facendo riferimento anche all’imminente Infinity e anticipando che futuri capitoli della serie potrebbero presto seguire l’esempio dell’avventura di Basim.

In tal senso, è già stato confermato che nemmeno Codename Hexe sarà un RPG, ma potrebbe perfino allontanarsi dalle esperienze più classiche del franchise: Ubisoft aveva infatti anticipato che sarà «diverso» da tutti gli altri giochi.

La longevità di AC Mirage dovrebbe essere molto vicina a quella dei primi capitoli della serie: di fronte a una precisa domanda, il vice presidente esecutivo ha confermato che i fan potranno aspettarsi circa 15-20 ore di gioco.

L’idea degli sviluppatori è quella di fornire più esperienze possibili ai giocatori, non solo per i periodi storici ma anche come tipologie di gioco e prezzo: ciò includerà non solo esperienze budget come Mirage, ma in alcuni casi perfino giochi gratuiti.

Non è dunque detto che i prossimi capitoli della serie possano tornare a seguire l’esempio di Assassin’s Creed Valhalla, riservando l’open world da 150 ore soltanto per pochi ambiziosi progetti.

Nel frattempo, AC Mirage è stato colto da una polemica per via dei suoi contenuti previsti, che includerebbero anche il gioco d’azzardo reale, ma siamo ancora in attesa di capire se si sia trattato solo di un errore.