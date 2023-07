Assassin’s Creed Odyssey diventa next-gen, ed è bellissimo

Assassin’s Creed Mirage è il capitolo ufficiale della saga Ubisoft in uscita nei prossimi mesi, sebbene i fan non hanno in ogni caso dimenticato i vecchi episodi, tra cui Assassin's Creed Odyssey.

Il gioco che ha ispirato anche AC Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) è infatti uno degli open world del franchise più apprezzati.

Se Mirage abbandonerà le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad, Odyssey è invece un fiero esponente del suo mondo aperto.

Adesso, come riportato anche da DSO Gaming, Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Odyssey in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Per migliorare ulteriormente la grafica del gioco, l'autore ha utilizzato anche il Reshade Ray Tracing, il quale utilizza le informazioni sulla profondità disponibili nello spazio dello schermo per fornire effetti di Ray Tracing simulato.

Non essendo nativo, gli effetti non sembrano accurati come quelli RT nativi supportati dalla maggior parte dei giochi moderni, sebbene il colpo d'occhio non manchi di certo.

Questo workaround RT migliora ulteriormente gli effetti di illuminazione globale e di occlusione ambientale di un gioco, incluso il qui presente Odyssey, nonostante pare che il tutto non raggiunga i tanto ambiti 60 fotogrammi al secondo, bensì si limiti ai tradizionali 30 fps.

Restando in tema, di recente una nuova mod per Assassin's Creed Unity aggiunge alcuni effetti del vento e cerca di correggere la fisica dei tessuti.

Parlando invece del prossimo AC Mirage, uno YouTuber ha affermato che il gioco dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.

Per concludere, Assassin's Creed Bloodstone è un graphic novel di Guillaume Dorison illustrato da Ennio Bufi: i fan sperano che venga un giorno adattato in un videogioco.