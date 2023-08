Assassin's Creed Jade si mostra (e c'è un personaggio dal passato)

Assassin's Creed Jade è finalmente arrivato con una beta su dispositivi mobile, mostrandosi quindi per la prima volta.

Il gioco punta a rievocare atmosfere molto amate dai fan della saga.

Considerando anche la possibilità di giocarci gratis, Jade promette di essere perfetto per i fan storici di Assassin's Creed.

Ora, come riportato anche da TheGamer, un primo video del gioco in fase beta è trapelato online e mostra il ritorno di una protagonista storica del franchise, ossia Kassandra.

Assassin’s Creed: Codename Jade è il nome in codice del progetto mobile che prova a portare sui nostri smartphone le meccaniche e lo spirito base del franchise.

Nella clip, si vede l'eroina di AC Odyssey che mostra a Wei Yu come eseguire il Salto della Fede, coi due che scherzano mentre lui la segue.

Il segmento fa parte della missione "Una spedizione nel Mediterraneo", il cui scopo è "Seguire Kassandra". I due eliminano insieme le guardie sul molo, Wei Yu si occupa di quelle più in basso mentre Kassandra quelle in alto.

In questo filmato, Wei Yu non ha una classica lama celata, ma usa un coltello, così come Kassandra usa la sua lancia.

Il resto del filmato mostra Wei che combatte i nemici con una lancia, dandoci modo di scoprire l'HUD e il sistema di combattimento.

Il tutto è piuttosto interessante, visto anche che del titolo non si sapeva granché, se non per un leak alla fine dello scorso anno che era finito online.

Infine, ricordiamo anche che Assassin's Creed avrà qualcosa in comune con Star Wars Outlaws, come svelato nelle ultime settimane.