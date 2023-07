Assassin's Creed Odyssey è "sottovalutato", dicono i fan

Se gli occhi dei fan sono puntati su Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft in uscita nei prossimi mesi, i fan non hanno in ogni caso dimenticato vecchi episodi come Assassin's Creed Odyssey.

Il gioco che ha ispirato ancheValhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo molto interessante su Amazon) è infatti uno degli open world appartenenti alla serie più amati.

Advertisement

Del resto, se Mirage abbandonerà le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad, Odyssey ha invece dalla sua un mondo aperto davvero niente male.

Ora, dopo che di recente Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Odyssey in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090, i fan sono tornati a parlare dell'avventura di Kassandra e Alexios.

Pur non essendo un buon capitolo di Assassin's Creed in senso stretto, i fan concordano sul fatto che si tratta di un ottimo RPG in cui vale la pena immergersi.

GeekiTheBrave ha condiviso la propria opinione positiva sul titolo, che ha suscitato diverse polemiche: «Odyssey è molto più divertente di quanto si possa credere. Se non avete mai giocato ad AC Odyssey o non l'avete fatto dal lancio, vi imploro di giocarci ora.»

E ancora: «Se ci andate con la mente aperta e lo prendete come viene, vi assicuro che non è un AC così terribile come molte persone sembrano pensare.»

Sorprendentemente, molti altri giocatori sono d'accordo: la maggior parte ritiene che il gioco sia stato trattato troppo duramente al momento del lancio da giocatori che semplicemente non erano fan degli RPG.

Restando in argomento, pochi giorni fa una nuova mod per Assassin's Creed Unity ha aggiunto effetti del vento inediti, oltre a cercare di correggere la fisica dei tessuti.

Parlando invece del prossimo Mirage, uno YouTuber ha affermato che il gioco dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle della Parigi di Unity, quindi a conti fatti non troppo grande.

Infine, Assassin's Creed Bloodstone è un graphic novel di Guillaume Dorison illustrato da Ennio Bufi, tanto che in molti sperano che venga un giorno adattato in un videogioco.