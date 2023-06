C'è un vecchio Assassin’s Creed che ora è più bello da vedere, grazie ai fan

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, sebbene i fan non abbiamo mai dimenticato i vecchi episodi, come Assassin's Creed Unity.

Il gioco che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) sarà un ritorno a un passato che gli appassionati non hanno mai dimenticato.

Mirage abbandonerà infatti le meccaniche open world, portandoci tra le strade dell'antica Baghdad.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, una nuova mod per Assassin's Creed Unity aggiunge alcuni sorprendenti effetti del vento e cerca di correggere la fisica dei tessuti quando si gioca con framerate superiori a 60fps.

Per mostrare il miglioramento della fisica dei tessuti, il modder "Halzoid" ha pubblicato un video di confronto, che trovare poco sopra.

L'aspetto negativo di questa mod è che dovrete usare l'AnvilToolkit. Il modder ha fornito una guida all'installazione, quindi assicuratevi di leggerla prima di scaricarla (qui).

Per chi non lo sapesse, la storia di Unity è ambientata nel XXI secolo e vede il protagonista unirsi agli Assassini come Iniziato per aiutarli a localizzare il cadavere di un Gran Maestro Templare del XVIII secolo.

La vicenda principale ha luogo nella città di Parigi durante la Rivoluzione francese e segue le vicende dell'Assassino Arno Dorian e i suoi sforzi per smascherare i poteri dietro la Rivoluzione, il tutto mentre cerca vendetta contro i responsabili dell'omicidio del padre adottivo.

Restando in tema, settimane fa sempre il publisher d'oltralpe ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage.

Ma non solo: uno YouTuber ha affermato che Assassin's Creed Mirage dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.

Infine, Assassin's Creed Bloodstone è un graphic novel di Guillaume Dorison illustrato da Ennio Bufi: i fan sperano che venga un giorno adattato in un videogioco.