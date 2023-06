Un Assassin's Creed in Vietnam esiste davvero

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, sebbene i fan abbiano ora immaginato un episodio ambientato nientemeno che in Vietnam.

Il gioco che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) sarà un ritorno al passato, e i fan ne hanno gioito sin dal principio.

Mirage abbandonerà infatti le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad.

Ora, dopo che un fan ha lavorato al proprio concept per un capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era azteca, qualcuno ha immaginato un episodio a tema vietnamita piuttosto affascinante.

Come riportato da GamingBible e pubblicato da Les Deux Royaumes, Assassin's Creed Bloodstone è un graphic novel in due parti scritto da Guillaume Dorison e illustrato da Ennio Bufi.

La storia di Bloodstone si svolge nel 2017 in Giappone, a Tokyo. Segue il racconto di Tomo Sakagawa, che rivive i ricordi di Alekseï Gavrani, un ex sicario dell'Unione Sovietica, diventato membro della Confraternita degli Assassini.

Gavrani fu ingaggiato dalla CIA durante la guerra del Vietnam per indagare su Boris Pash, personaggio storico della Seconda Guerra Mondiale.

«Tomo è uno dei membri più giovani di una cellula di Assassini giapponesi. Più un tecnico dell'hacking che un combattente esperto, Tomo identifica un massiccio abuso di dati operato da una clinica in Svizzera», si legge nella sinossi di Bloodstone.

E prosegue: «La sua indagine lo porta a seguire le tracce di un'altra cellula di Assassini che cerca di portare a termine un progetto iniziato durante la guerra del Vietnam. Esplorando i ricordi di Alekseï Gavrani. Un assassino impiegato dalla CIA durante la Guerra Fredda. Tomo scopre gli esperimenti di un certo Boris Pash...».

I fan su Reddit hanno discusso di Assassin's Creed Bloodstone e in molti sperano che il graphic novel venga un giorno adattato in un videogioco.

Restando in tema, settimane fa sempre il publisher d'oltralpe ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage.

Ma non solo: uno YouTuber ha affermato che Assassin's Creed Mirage dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.