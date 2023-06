Assassin's Creed Mirage, la mappa sarà davvero piccola? Arriva una risposta

L'uscita di Assassin's Creed Mirage è prevista per la fine dell'anno, più precisamente il prossimo ottobre, sebbene continuano a emergere indiscrezioni e curiosità sul gioco.

L'avventura di Basim arriverà infatti il prossimo autunno, come confermato dal trailer del recente PlayStation Showcase.

Ora, dopo le ultime novità relative al doppiaggio, sono apparse online alcune informazioni circa la mappa del gioco.

Come riportato da AltChar (via GamingBible), Assassin's Creed Mirage sarà caratterizzato da una mappa molto più piccola rispetto a Valhalla e Odyssey, il che è sicuramente un sollievo per molti fan che non hanno mai apprezzato la deriva open-world del franchise..

La scoperta sarebbe stata fatta dallo YouTuber j0nathan, che però non ha spiegato la fonte delle sue informazioni.

Lo YouTuber afferma anche che Assassin's Creed Mirage dovrebbe durare circa 15 ore, con una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity o di Londra in Syndicate.

Secondo quanto riferito, la storia prenderà il via quando Basim decide di trasferirsi nella città di Baghdad. Sempre j0nathan parla anche dell'enfasi posta sul combattimento stealth, rimarcando il fatto quindi che il gioco sarà un deciso ritorno alle origini.

Ad ogni modo, con l'Ubisoft Forward ormai dietro l'angolo, sicuramente ne sapremo di più a breve. Tempo fa il direttore creativo di Mirage ha anche dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».

