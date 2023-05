Assassin's Creed Mirage in movimento sembra davvero un omaggio ai primi AC

Assassin’s Creed Mirage, uno dei titoli verso cui Ubisoft punta maggiormente, è al centro di un mini-leak che mostra un frammento di gioco in azione.

L'episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un ritorno alle meccaniche dei primi capitoli, incluso l'originale con Altair.

Advertisement

Mirage abbandonerà le meccaniche open world, un elemento che ha sempre diviso gli appassionati del franchise.

Ora, dopo aver avuto importanti chiarimenti sulla data di uscita, è ora il turno di un piccolo segmento di gameplay.

Su Reddit è stata infatti mostrata una breve clip di Mirage, che mostra il protagonista in azione.

Nel video che trovate poco sopra possiamo osservare nitidamente Basim correre per le stradine della splendente città di Baghdad.

Inutile dire che il feeling è esattamente quello del primo capitolo con protagonista Altair, sperando che Assassin's Creed Mirage sia ovviamente all'altezza delle aspettative.

Secondo quanto riferito da Ubisoft, il gioco avrebbe subito almeno due ritardi, dopo aver inizialmente fissato un'uscita alla fine del 2022 o all'inizio del 2023. Ora, da quello che sappiamo, il publisher d'oltralpe starebbe puntando a una data di uscita fissata al 12 ottobre 2023 per Assassin's Creed Mirage, che al momento non è stata in ogni caso ufficializzata.

Restando in tema Assassini, alcune settimane fa sempre Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto ma molto interessanti (specie per i collezionisti incalliti).

Ma non è tutto: di recente la nostra redazione, messasi in contatto con il publisher francese, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente nel gioco.

Per concludere, diverso tempo fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».