Assassin’s Creed Mirage si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi capitoli»

Assassin’s Creed Mirage è uno dei titoli verso cui il publisher Ubisoft punta di più, visto che il titolo sembra davvero intento a tornare alle origini del franchise.

Il capitolo che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle atmosfere dei primi capitoli, incluso il primo con protagonista Altair.

La saga, quindi, abbandonerà in larga parte le meccaniche open world, un elemento che ha sempre diviso gli appassionati storici tra favorevoli e contrari a un mondo aperto.

Ora, dopo che un insider avrebbe di recente svelato la finestra di lancio del gioco, è ora il momento di nuove informazioni sul gioco rilasciate dalla stessa Ubisoft.

In un’intervista rilasciata a Games Radar, il direttore creativo di Assassin’s Creed Stéphane Boudon ha confermato che, sebbene i titoli della serie, come Odyssey e Valhalla, siano «grandi giochi con la promessa di vivere un viaggio epico e fantastico», la serie si concentrerà maggiormente sulla «storia guidata dai personaggi» e sui «pilastri fondamentali dei primi AC in una dimensione più intima».

Questa è sicuramente musica per le orecchie di moltissimi fan del franchise, in quanto esperienze per giocatore singolo più brevi e “snelle” erano il punto di forza dei primi Assassin’s Creed.

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Mirage sarà il prossimo capitolo ufficiale della serie lo scorso settembre: il gioco seguirà Basim sullo sfondo della Baghdad del IX secolo.

Considerando quindi che il franchise sta tornando alle sue origini, ci si chiede se il ridimensionamento non fosse prima di tutto una necessità.

Considerando anche che in questi giorni Ubisoft è stata colpita da un’ondata di cancellazioni e ritardi che hanno messo in difficoltà l’azienda, il ridimensionamento della serie degli Assassini aiuterebbe a ridurre la pressione sul team di sviluppo.

Che si tratti di una mossa di sopravvivenza o di una scelta creativa, crediamo che sia in ogni caso una mossa intelligente, visto che sono anni che i giocatori chiedono episodi di AC più incentrati sulla narrazione.

Restando in tema, diverse settimane fa Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero notevoli.

Ma non solo: la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente nel gioco.