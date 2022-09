Assassin’s Creed Mirage, dettagli e prezzo di Deluxe Edition e Collector’s Box

Con Assassin’s Creed Mirage il publisher francese Ubisoft sembra intenzionato a fare, almeno per questa occasione, alcuni importanti passi indietro, tornando alle origini del franchise.

Il prossimo capitolo che seguirà Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà infatti un ritorno a un’esperienza più simile ai primissimi capitoli.

Se quindi a conti fatti il futuro di Assassin’s Creed sarà molto diverso dall’open world di Valhalla, sono ora emerse anche le prime informazioni sulle edizioni speciali di Mirage.

Come riportato anche da PSU, Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe di Assassin’s Creed Mirage e del box da collezione.

Dopo l’annuncio di Assassin’s Creed Mirage durante l’Ubisoft Forward, l’editore ha confermato che i giocatori potranno acquistare una Deluxe Edition e una Collector’s Box per il titolo in arrivo.

La Deluxe Edition di Mirage include un art book digitale, la colonna sonora, oggetti cosmetici ispirati a Prince of Persia e, naturalmente, una copia del gioco.

La Collector’s Box, invece, include tutto quello elencato poco sopra più una statua di Basim, la colonna sonora su disco, una mappa, una spilla e una custodia steelbook.

La Deluxe Edition sarà proposta da noi al prezzo di 59,99 euro, mentre la Collector’s Box è già disponibile in pre-order sullo Store Ubisoft a questo indirizzo al prezzo di 149,99 euro, sempre per quanto riguarda il mercato italiano.

Restando in tema, sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il presunto remake del primo Assassin’s Creed, di cui si è vociferato a lungo: a tal proposito, è finalmente arrivata una risposta ufficiale da parte di Ubisoft, e non vi piacerà.

Ma non solo: mentre AC Mirage resta ovviamente il capitolo più discusso del momento, qualcuno ha già pensato di fare paragoni tra Red e un’amata esclusiva PlayStation, tanto che i fan sui social si sono già scatenati.