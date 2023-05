Assassin's Creed Mirage salterà il 2023? Arriva una risposta

Assassin’s Creed Mirage è uno dei titoli verso cui Ubisoft punta maggiormente, sebbene il gioco sia da tempo sparito dai radar.

L'episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle meccaniche dei primi episodi, specie l'originale con Altair.

Mirage, difatti, abbandonerà le meccaniche open world, un elemento che ha sempre diviso i fan storici tra favorevoli e contrari.

Dopo che un dipendente di GameStop ha condiviso prove del fatto che Assassin's Creed Mirage sarebbe uscito ad agosto 2023, erano in molti a temere un rinvio al 2024.

Ora, come riportato da VGC, sembra proprio che il gioco non uscirà in estate, ma che di fatto non salterà l'anno in corso.

Ubisoft starebbe puntando a una data di uscita fissata al 12 ottobre 2023 per Assassin's Creed Mirage.

Questo secondo il dataminer e leaker seriale "j0nathan", il quale ha discusso la presunta data di rilascio in un video su YouTube pubblicato questa settimana.

Pur affermando che la data di uscita è attualmente fissata internamente, ha suggerito che questa potrebbe essere slittata di qualche settimana (anche se non più tardi di novembre) se si scontrasse con il lancio di un altro gioco importante che non è ancora stato annunciato.

Secondo quanto riferito da Ubisoft, Assassin's Creed Mirage avrebbe subito almeno due ritardi, dopo aver inizialmente fissato un'uscita alla fine del 2022 o all'inizio del 2023.

Restando in tema, diverse settimane fa sempre Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto appetibili.

Ma non solo: di recente la nostra redazione, messasi in contatto con il publisher, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente nel gioco.

Infine, mesi fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».