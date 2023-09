Assassin’s Creed: la sedia gaming ufficiale è già in preorder!

Siete pronti a calarvi nei panni di un assassino senza mai alzarvi dalla sedia? Immaginate un'esperienza di gioco così avvincente da fondersi con un comfort da regale: è quello che promette la nuovissima sedia gaming ufficiale di Assassin’s Creed, ora disponibile per il preordine su Amazon!

Non stiamo parlando di una semplice sedia, ma di un trono da gaming che incarna lo spirito avventuriero e misterioso del celebre franchise. Ogni dettaglio, dai colori alle texture, è un omaggio al mondo di Assassin’s Creed. Ma non è tutto estetica; questa sedia è un fortino di comodità con braccioli regolabili e materiali di alta qualità.

Sognate una postazione da gaming che sia un vero e proprio santuario dedicato alla saga? Oltre a brillare per i dettagli sulla seduta, questa sedia fa un passo in più: persino le ruote di supporto sono state progettate per completare l'esperienza estetica. È più di una sedia da collezione, è un investimento nel tuo comfort, ideale sia per le lunghe sessioni di gioco sia per i momenti di studio e lavoro.

Quanto al prezzo, fissato a 199,99€, c'è una chicca che renderà la vostra decisione ancora più facile. Amazon offre una garanzia di prezzo minimo: se il costo dovesse calare prima della data di uscita ufficiale del 24 settembre, pagherete meno del prezzo iniziale!

E per finire, parliamo di eleganza. Il rivestimento in poliuretano è non solo resistente, ma anche facile da mantenere. Le cuciture di alta qualità e il logo ricamato aggiungono quel tocco di classe che eleverà qualsiasi stanza o angolo gaming.

Leggi anche Sedie gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.