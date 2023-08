Arriva la Amazon Gaming Week: tantissimi sconti sui videogiochi fino al 3 settembre

I prossimi mesi saranno davvero ricchissimi per gli amanti dei videogiochi: come ha evidenziato la Opening Night Live della Gamescom delle scorse ore, infatti, i mesi di ottobre e novembre (ma anche settembre non scherza) saranno infarciti di tante uscite molto attese, per le quali vale la pena di prepararsi a dovere.

A tal proposito, in queste ore Amazon ha lanciato la sua nuova Amazon Gaming Week, una settimana di sconti speciali dedicati ai videogiocatori, dove trovate delle offerte pensate sia per i giocatori console che per gli appassionati di gaming armati di PC.

Le offerte, che potete vedere nell'hub dedicato su Amazon, coinvolgono sia periferiche da gioco sia videogiochi proposti a prezzo ridotto. Tra le tante, ad esempio, potete trovare degli sconti fino al 19% sulle TV Sony (comprese quelle OLED), perfette compagne delle vostre console, per un ottimo e invidiabile salotto da gioco.

In sconto anche una selezione di videogiochi per Nintendo Switch, tra cui l'ottimo Metroid Dread, proposto con uno sconto dell'11% rispetto al costo di listino abituale – il che è già di per sé un'eccezione, considerando quanto raramente i titoli della grande N siano protagonisti di promozioni, ancora meno in versione fisica.

Tra gli hardware, occhio anche ai tantissimi sconti sui monitor gaming, dove potete trovare delle ottime soluzioni sia che siate giocatori console, sia che stiate rinnovando la vostra postazione PC: le promozioni arrivano fino al 28% di sconto e coinvolgono tanti grandi marchi, come Samsung, ASUS, MSI, BenQ e LG, solo per citarne alcuni.

Ci sono buone occasioni anche per chi sta cercando nuovi supporti di memorizzazione, con sconti su micro SD (potete utilizzarle su Switch, Steam Deck o ROG Ally, ad esempio) e su supporti SSD per console e per PC.

Di seguito, la nostra selezione delle diverse categorie di promozioni più interessanti per questa Amazon Gaming Week: