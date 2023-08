Gamescom ONL 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Torna anche quest'anno la Opening Night Live (ONL), lo show di apertura della Gamescom di Colonia organizzato da Geoff Keighley e dedicato alle novità in arrivo dal panorama videoludico.

Per questa edizione, l'organizzatore dei The Game Awards ha sottolineato che non dovremmo aspettarci annunci a sorpresa di nuovi grandi giochi, ma più che altro aggiornamenti su produzioni già svelate e che sono in uscita quest'anno o magari il prossimo.

Una precisazione saggia, anche considerando che pure negli scorsi anni la ONL non era stata infarcita di troppi annunci bomba – un po' come è sempre stato, con poche eccezioni ormai piuttosto remote, anche per la fiera della Gamescom in sé, sempre importantissima più che altro per il suo lato consumer.

Alcuni nomi sono stati già confermati come parte della conferenza, tra cui Black Myth: Wukong, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare III, The Crew Motorfest, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Vedremo quali altri videogiochi, a sorpresa, si uniranno a questa line-up. L'evento inizierà alle ore 20.00 nostrane e avrà come di consueto una durata di circa due ore, terminando quindi alle ore 22.00.

Gamescom Opening Night Live 2023: il recap

Geoff Keighley apre ovviamente le danze con il supporto di Starfield, al centro di una performance musicale che ci proietta verso l'uscita del kolossal di Bethesda.

Ma, soprattutto, lancia un trailer live-action molto emozionante che ci prepara all'avventura.

Successivamente Todd Howard sale sul palco per parlare delle aspettative di Starfield e del fatto che i partecipanti alla Gamescom potranno provare l'incipit del gioco.

Little Nightmares 3

Supermassive Games è il nuovo autore di Little Nightmares 3, l'amata avventura horror che ora è una trilogia, con tanto di modalità co-op. In uscita nel 2024.

Il team annuncia anche un podcast, The Sounds of Nightmares, con i primi episodi già disponibili.

Black Myth: Wukong

Il soulslike basato sul racconto storico cinese de Il Viaggio in Occidente torna alla Gamescom, con un nuovo trailer che mostra le potenzialità di Black Myth: Wukong. Non c'è ancora una data di uscita.

Killing Floor 3

Svelato a sorpresa Killing Floor 3, non c'è una data di uscita ma lo potete già mettere in wishlist negli store digitali.

Age of Empires IV Anniversary Edition

Svelato il pacchetto dell'anniversario di Age of Empires IV che sarà disponibile da ora su Xbox Game Pass per la prima volta, quindi, su Xbox Series X|S.

Rebel Moon

Zack Snyder sale sul palco per parlare del suo prossimo film, Rebel Moon in arrivo su Netflix il 22 dicembre, che diventerà anche un videogioco che "espanderà l'universo di Rebel Moon" e sarà ambientato successivamente alla pellicola che sarà divisa in due parti.

Non c'è un trailer e nessuna grossa informazione per il videogioco, ma il film si mostra per la prima volta.

Crimson Desert

Aggiornamento per Crimson Desert, l'epico action open world di Pearl Abyss svelato qualche anno fa, che ora si mostra in un nuovo trailer.

Payday 3

Il nuovo titolo del simulatore di rapine action mostra una nuova missione con una guest star d'eccezione, il rapper Ice-T che sarà collegato ad una rapina speciale di Payday 3.

Assassin's Creed Mirage

Il nostalgico Assassin's Creed Mirage si mostra con un nuovo trailer dedicato alla storia, che ci mostra alleati e nemici con i quali Basim dovrà avere a che fare.

Tekken 8

Come promesso Katsuhiro Harada sale sul palco della Gamescom per parlare di Tekken 8. Il producer del gioco pone l'accento sull'offerta complessiva del gioco, tra cui anche l'aspetto narrativo della produzione.

Tekken 8 avrà una inedità modalità single player che prende ispirazione dal battle hub di Street Fighter 6, con modalità speciali e collezionabili da sbloccare. Viene svelata anche la data di uscita definitiva per il 26 gennaio 2024, confermando il leak di qualche ora fa.

Call of Duty Modern Warfare 3

La Gamescom ospita il primo gameplay della nuova modalità di gioco di Call of Duty Modern Warfare 3, il nuovo tipo di missioni in cui i giocatori avranno una libertà di approccio inedita, anche con la possibilità di giocare interamente in stealth.

Nightingale

Nuovo momento per vedere Nightingale, la promettente avventura MMO che mostra il suo nuovo gameplay e svela l'arrivo dell'early access: 22 febbraio 2024.

Granblue Fantasy: Relink

Cygames svela un nuovo gameplay trailer per l'atteso action RPG Granblue Fantasy: Relink, e il gioco ha finalmente una data d’uscita: 1 febbraio 2024 per PS4 e PS5.

Zenless Zone Zero

Gli autori di Genshin Impact mostrano il nuovo progetto, Zenless Zone Zero, un action rpg ambientato in un mondo urban fantasy che vuole essere la nuova IP di punta dello studio.

Inoltre, Genshin Impact conferma l'atteso update per PS5: il technical test recruitment avrà inizio infatti già il 23 agosto.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen si svela con un nuovo story trailer in attesa dell'uscita, prevista per il 13 ottobre.

Sonic Superstars

Anche la nuova avventura 2D del riccio di SEGA esce ad ottobre, visto che Sonic Superstars conferma la data di uscita trapelata dal leak, ovvero il 17 ottobre 2023.

Contestualmente Sonic Frontiers svela il suo nuovo update, in cui ci saranno altri personaggi giocabili e sfide a partire dal 28 settembre.

Under the Waves

Piccolo momento per svelare Under the Waves, una interssante avventura sottomarina incentrata sul tema della famiglia.

Fort Solis

Troy Baker, Roger Clark e Julia Brown parlano di Fort Solis, la promettente avventura indie che è disponibile da oggi.