Anticipo del Prime Day con il nuovissimo Echo Pop in sconto del 63%

Sebbene il Prime Day 2023 si svolgerà l'11 e il 12 luglio, Amazon offre ai clienti Prime (è possibile iscriversi seguendo questo link) diverse promozioni anticipate, come nel caso presente. Con questa offerta, potete portarvi a casa il nuovo altoparlante intelligente Echo Pop in diverse colorazioni a soli 29,99€, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo di listino di 79,98€.

Di dimensioni compatte, Echo Pop offre un suono ricco ed è l'ideale per ambienti come camere da letto e spazi ridotti. Nonostante le sua piccole dimensioni, che gli permettono di adattarsi ovunque, Echo Pop è così potente da farsi notare.

Echo Pop vi permette di controllare la musica semplicemente con la voce. Potrete chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Collegando il vostro smartphone via Bluetooth, avrete la possibilità di diffondere la musica in tutta la stanza.

Con Echo Pop, ogni ambiente diventa intelligente. Potrete usare la vostra voce o l'app Alexa per controllare facilmente dispositivi smart compatibili, come prese e luci. Inoltre, Alexa può semplificarvi la vita, impostando un timer, controllando il meteo, leggendo le notizie, riordinando i tovaglioli di carta, effettuando una chiamata, rispondendo alle tue domande e molto altro.

L'attenzione di Echo Pop per la sostenibilità è evidente nel suo design. Il tessuto proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l'80% dell'alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Inoltre, il 99% dell'imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Prime Day: Sconti sull'altoparlante Echo Pop