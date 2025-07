Dopo 25 anni dal suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane, il primo film d'animazione di Pokémon potrà essere visualizzato totalmente gratis su YouTube, attraverso il canale ufficiale Pokémon TV.

Il canale in questione è stato utilizzato per caricare in formato gratuito storici episodi della serie d'animazione e presto accoglierà anche i primi film, a partire dal leggendario Mewtwo vs. Mew che sarà disponibile a partire da oggi 4 luglio 2025.

A darne l'annuncio è stata la stessa The Pokémon Company con un post sui social, con il quale annuncia anche l'imminente arrivo del secondo e del terzo film, dedicati rispettivamente a Lugia ed Entei.

Se non vedete l'ora di rivedere in azione i celebri Pokémon leggendari di prima generazione (di cui trovate le action figure ufficiali su Amazon), l'appuntamento è fissato a partire dalle ore 21.00 odierne sul canale YouTube di Pokémon TV per la diretta Premiére, ma non è chiaro fino a quando resterà disponibile in formato gratuito.

Come segnalato da TheGamer, i post ufficiali fanno infatti riferimento a un «periodo limitato» per i film, lasciando intendere che prima o poi verranno rimossi dal canale.

Ad ogni modo, di seguito vi lasceremo allegato il video embed dedicato al primo film di Pokémon, così potrete godervi il film direttamente attraverso questa notizia: non dovete fare altro che aggiornare la pagina pochi istanti prima delle ore 21.00 odierne.

Di seguito vi lasciamo invece alla sinossi ufficiale del film, come fornita da The Pokémon Company nella descrizione del video:

«Un potentissimo Pokémon di nome Mewtwo, clonato da Mew, fugge dal laboratorio che gli ha dato la luce e decide di dimostrare a tutti la propria superiorità. A tale scopo, invita alcuni Allenatori di talento a partecipare a un evento senza precedenti. Naturalmente, Ash è in prima fila! L'interesse di Ash si tramuta in paura e rabbia quando Mewtwo rivela il proprio piano di dominio che prevede tra l’altro creare cloni potenziati dei Pokémon degli Allenatori invitati. Nonostante le proteste di Ash, Mewtwo rifiuta di credere che i Pokémon e gli esseri umani possano essere amici. Tuttavia, colpito dalla determinazione del giovane Allenatore e dall'amore dei suoi Pokémon, Mewtwo potrebbe dover rinunciare ai suoi piani, specialmente dopo essersi scontrato con i poteri del misterioso Mew!»

Attualmente non è chiaro quando saranno trasmessi il secondo e il terzo film ufficiale, ma possiamo presumere che potrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane sempre di venerdì.

Per il momento, posso solo augurarvi buon divertimento — e buona nostalgia, per chi come me l'ha visto al cinema tanti anni fa — con le battaglie contro Mewtwo!