Anche Stray diventa un film, e non sarà l'unico di Annapurna

Continua la serie di videogiochi che sbarcheranno al cinema con Stray, che sarà forte dell'esperienza già nota di Annapurna nelle produzioni cinematografiche.

Il gatto più famoso dei videogiochi che ha incantato i giocatori PlayStation (lo trovate infatti in versione PS5 su Amazon) riuscirà a far commuovere ed emozionare anche al cinema, probabilmente.

Stray, che in alcune occasioni ha anche rischiato di vincere un premio come miglior videogioco dell'anno, è stato senz'altro uno dei casi più interessanti dello scorso anno.

E dopo essere sbarcato anche su Xbox dopo una lunga attesa, Annapurna prepara lo sbarco cinematografico del micio.

Come riporta Entertainment Weekly, infatti, Stray è il primo videogioco del publisher che farà l'agile salto sul grande schermo.

Forte del successo di Nimona, ottimo film sbarcato su Netflix, Annapurna ha infatti reso nota l'intenzione di voler adattare i videogiochi della divisione Interactive, a partire proprio da Stray.

Lo dichiara Robert Baird, responsabile di Annapurna Animation con Andrew Millstein, che insieme all'ex-dirigente di Disney Animation ha spiegato ad Entertainment Weekly la natura del progetto cinematografico sul micio cyberpunk:

«È una commedia tra amici su un gatto e un robot, e c'è una dinamica davvero esilarante. Quindi, c'è della comicità insita in questo, ma non c'è un solo essere umano nel film. Penso che sia uno dei motivi per cui il gioco è stato incredibilmente popolare. [...] C'è una sorta di atmosfera "hopepunk", un concetto narrativo secondo cui l'ottimismo è una forma di resistenza.»

Per quanto riguarda l'adattamento, tema sempre delicato per il mondo videoludico, Baird rivela che per rendere giustizia a Stray, questo dovrà essere «il primo e il più grande film speranzoso mai realizzato».

Aspettiamo quindi di avere altre informazioni su questo progetto che, sicuramente, ci farà attendere ancora un po' prima di poter avere le prime informazioni.

Cinema e TV in ogni caso non mancano di adattamenti videoludici tra Sonic 3, Fallout, Gran Turismo, Ghost of Tsushima e Borderlands, giusto per citare alcuni dei progetti in arrivo.