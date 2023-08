Ghost of Tsushima, il film è ancora in lavorazione? Arriva una risposta

Da mesi si parla del film Ghost of Tsushima, tanto che ora arrivano aggiornamenti rassicuranti sul progetto in questione.

Il titolo open world (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è riuscito col tempo a conquistare un gran numero di appassionati, puntando anche a diventare un lungometraggio con attori in carne e ossa.

Ora, dopo che è stato reso noto che il film dedicato al gioco sarà davvero "colorato" e unico, sembra proprio che il regista voglia dedicarcisi al più presto.

Come riportato anche da CBR, infatti, Chad Stahelski, l'acclamato regista del franchise di John Wick, è più eccitato che mai per l'opportunità di adattare il videogioco di successo per PlayStation.

Parlando al podcast Happy, Sad, Confused, il regista ha dichiarato che sarebbe molto felice se la storia del samurai Jin Sakai fosse il suo prossimo progetto ad entrare in piena produzione dopo gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA.

«Uno dei miei più grandi progetti futuri è Ghost of Tsushima... È una sfida non fare meno di quello che hanno fatto i ragazzi di Sucker Punch, usare un cast tutto giapponese e tutto asiatico per i mongoli, e avere tutto il resto del mondo dietro, è una cosa fantastica da fare», ha spiegato Stahelski.

«Non è necessario che sia tutto sottotitolato, tutto in inglese, c'è un modo per esprimerlo. Chiunque conosca il gioco, sa che è una storia fantastica, è un mito incredibile, si collega a una mitologia giapponese molto specifica, ma allo stesso tempo trascende qualsiasi nazionalità. Penso che sia una delle migliori storie di videogiochi».

Non ci resta che sperare che gli scioperi si chiudano al più presto e nel miglior modo possibile, permettendo anche al film di Ghost of Tsushima di riprendere la produzione.

Restando in tema, mesi fa Stahelski era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.

Al momento in cui scriviamo manca ancora il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene alcune voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.