Sonic 3, al via le riprese del film... ma senza attori

Il successo di Sonic al cinema è ormai noto, tanto che le riprese del terzo film inizieranno in ogni caso, anche senza attori e doppiatori.

I due film, in particolare il secondo che trovate su Amazon, sono stati un successo davvero sorprendente e SEGA si è convinta facilmente a produrre una trilogia.

Il terzo capitolo della saga cinematografica di Sonic dovrebbe avere un momento drammatico, anche se i fan sono preoccupati che possa essere ridimensionato.

E mentre ci si chiede se Jim Carrey tornerà o meno, arriva un aggiornamento davvero importante per quanto riguarda la produzione.

Sonic the Hedgehog 3 (semmai si chiamerà così) tornerà ad avere il suo cast di attori e doppiatori che abbiamo imparato ad amare nei primi due capitoli. I quali, però, sono coinvolti nel grande sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood.

Ma questo non sembra interessare a Paramount che, raccogliendo il "gotta go fast" di Sonic, inizierà comunque a girare a partire da settembre.

SAG-AFTRA, un sindacato che rappresenta 160.000 persone che vanno dagli attori agli artisti della registrazione alle personalità radiofoniche, è in sciopero dal 13 luglio, portando Hollywood a un momento di stallo mai visto prima.

Gli attori non possono filmare film, promuovere il proprio lavoro e oltrepassare lo sciopero in alcun modo, poiché protestano contro la retribuzione ingiusta, il pericolo di sostituzione con l'intelligenza artificiale e altro ancora. Per cercare di aggirare questi scioperi, la Paramount sta girando le scene di Sonic the Hedgehog 3 senza interpreti.

Come riporta The Gamer, le riprese inizieranno per quanto riguarda le scene che utilizzano i prop di Sonic, Knuckles, Tails e Shadow, ovvero i "pupazzoni" che servono agli animatori e ai CGI artist per costruirci intorno le performance in motion capture e doppiaggio. In tutto questo non verrà registrata nessuna voce fuori campo e nessun attore sarà presente.

Questo significa che, nel momento in cui Paramount finirà queste riprese prima della fine dello sciopero (assai probabile), poi dovrà fermarsi obbligatoriamente per costruire gli effetti in CGI con gli attori e i doppiaggi.

Nel frattempo SEGA continua comunque con gli annunci, con un Sonic & Friends svelato a sorpresa. Mentre i videogiochi non si fermeranno allo stesso modo, visto che l'azienda sta considerando seriamente l'idea di remake e reboot.