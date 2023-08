Gran Turismo, altro che "flop": GT7 ha ancora più successo grazie al film

Sebbene nelle sale italiane non sia ancora disponibile — e nemmeno in quelle statunitensi, dove uscirà solo questa settimana — alcune sale internazionali hanno già avuto la possibilità di trasmettere il film di Gran Turismo, altro adattamento che conferma il forte interesse di Sony nel portare i videogiochi PlayStation sul grande schermo.

Un adattamento che ha fatto discutere molto i fan: considerando che, pur essendo una serie videoludica di successo, non sembrava essere un nome in grado di portare i fan al cinema, erano in molti a pensare che avrebbe potuto essere un flop.

Ebbene, i primi numeri ci dicono tutt'altro: come vi avevamo già segnalato nella nostra notizia dedicata, i primi incassi ci dicono che il rischio è stato scongiurato, con numeri in linea con le aspettative.

Un successo che ha già portato i primi risultati utili anche per Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon): come segnalato da TrueTrophies, nelle ultime ore si è infatti registrato un aumento dei giocatori del 13%.

La crescita di utenti si è registrata esattamente nei giorni in cui il film di Gran Turismo ha iniziato a essere proiettato nelle sale: evidentemente, molti utenti hanno deciso di acquistare il gioco — o magari tornare a giocarci dopo averlo abbandonato — proprio dopo aver visto il lungometraggio cinematografico.

Se non vi sembra una crescita particolarmente sorprendente, occorre ricordare che non solo Gran Turismo 7 ha ormai più di un anno di vita, ma che da allora continua a essere ancora oggi uno dei giochi più popolari su PS5.

E va anche sottolineato che, come citato in apertura, il film non è ancora disponibile in tutte le sale, dunque la crescita di utenti nelle prossime settimane potrebbe rivelarsi ancora più consistente.

Un contributo importante è sicuramente arrivato anche dall'ultimo aggiornamento ufficiale di Gran Turismo 7, che rappresenta anche una sorta di "crossover": è stata infatti inclusa una livrea per ricreare la Nissan GT-R Nismo GT3 '18 del film ufficiale.