Borderlands, oltre al film arriva anche una serie TV interattiva

Poteva mancare la serie TV di Borderlands? A quanto pare no, e tra l'altro sarà anche uno show interattivo sulla falsariga di Black Mirror: Bandersnatch.

La saga di looter shooter, il cui terzo capitolo trovate su Amazon, si presta effettivamente a diventare un bel film d'azione di quelli tutti pallottole e battute a effetto, e anche una serie a quanto pare.

Advertisement

Il film di Borderlands ha avuto una gestazione abbastanza turbolenta, tanto che in corso d'opera c'è stato anche un cambio di regista. Con un nome molto importante, se non altro.

E ora che il film ha una data di uscita, ma senza trailer o immagini ufficiali di alcun tipo, arriva l'annuncio di una serie TV che accompagnerà il lungometraggio nel franchise.

L'annuncio arriva dal Comic Con di San Diego, la fiera di cultura pop più importante del mondo che si sta svolgendo in questi giorni.

Come riporta IGN US, Borderlands EchoVision Live sarà una serie interattiva ambientata nell'universo di Gearbox.

L'idea è quella di rievocare la serie di Tales from the Borderlands (che è tornata di recente) e di show come Black Mirror: Bandersnatch, lasciando agli spettatori la capacità di influenzare l'esito della serie con le loro scelte.

La serie vedrà protagonisti otto ignari turisti, personaggi inediti per il franchise, che si trovano in pericolo, abbandonati su Eden-6, dopo essere partiti per un "Safari d'avventura" per seguire le orme dei Cacciatori della Cripta.

Starà agli spettatori decidere se questi turisti riusciranno a diventare eroi, oppure capitoleranno per i tanti pericoli del pianeta.

Borderlands EchoVision Live è opera di Genvid, autori di Silent Hill: Ascensions e di una serie interattiva chiamata DC Heroes United, con licenza da Warner Bros ovviamente.

Oltre a queste informazioni non c'è una data di uscita per la serie, né una finestra indicativa.

Parlando di serie TV, quella di Tomb Raider promette di essere molto rispettosa del personaggio originale.

E, nel frattempo, anche Among Us ha deciso che farà il salto sul piccolo schermo, ovviamente.